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Почему весь мир до сих пор боится Ту-95?
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Российский бомбардировщик на вооружении 67 лет: патрулирование полезнее нападения! 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Владимир Сергеев
Последние годы в рядах ВВС США ходит шутка:
«Когда мой дед летал на F-4, его посылали перехватывать Ту-95. Когда мой отец летал на F-15, его тоже посылали перехватывать Ту-95. Сейчас я летаю на F-22 и тоже перехватываю Ту-95».
Все эти шутки про «непоколебимый боевой самолет Ту-95», с одной стороны, правда вызывают смех, а с другой заставляют обратить любопытные взоры на этот «вечный» бомбардировщик, легенду, еще имеющую вес в эпоху непрерывно обновляющихся авиационных технологий. В 1951 году высшее руководство СССР поставило задачу создать бомбардировщик для нанесения ударов по основным наземным целям американцев. Так и появился гигант с турбовинтовыми двигателями, способный преодолеть более 10 тысяч километров с 12 тоннами взрывчатки на борту.
Поначалу ВВС НАТО не придавали особого значения этому кажущемуся отсталым бомбардировщику, насмешливо называя его «Медведь» (Bear). Это продолжалось до тех пор, пока в 1961 году с Ту-95 не сбросили «Царь-бомбу».
Ударная волна от взрыва «Царь-бомбы» мощностью более пяти мегатонн в тротиловом эквиваленте сносила самолеты, ядерный гриб поднялся на высоту 60 километров, световое излучение вызывало ожоги третьей степени на расстоянии 100 километров — наблюдатели, находившиеся на станции в 200 километрах от взрыва, пострадали от ожогов роговицы.
Это событие так потрясло весь мир, что ВВС многих стран мира стали проводить меры предосторожности против Ту-95. СССР, в свою очередь, запугивал страны НАТО, распространяя информацию о том, что Ту-95 начали проводить патрульные полеты за пределами границ Советского Союза. Стоило этому «полярному медведю» появиться на радарах, иностранные ВВС в срочном порядке отправляли самолеты на перехват. С 1961 по 1991 год это происходило так часто, что в итоге армии других стран привыкли к обществу Ту-95 и даже начали их фотографировать.
Перехватываемый всюду «медведь» и в СССР не стоял без дела — он совмещал в себе две функции. Руководство ВМС считало, что в открытом море нельзя увидеть американские военные корабли, и поэтому Ту-95 стал разведчиком-целеуказателем. Высшие эшелоны советской власти полагали, что американские авианосцы слишком сложно топить бомбами, поэтому на Ту-95 были поставлены противокорабельные ракеты; ВМФ практически не мог бороться с подлодками в открытом море, и эту задачу возложили на Ту-95 — в случае трудностей со связью у подводных лодок он поддерживал связь между ними и высшим руководством.
Холодная война завершилась с распадом СССР, и вместе с ней временно прекратил свой путь патрулировавший весь мир «полярный медведь». ВВС стран НАТО вспомнили ужас от грохота громадного Ту-95 только в 2007 году, когда президент РФ Путин объявил, что российская армия вновь будет проводить патрулирование за пределами своих границ.
Впоследствии российские бомбардировщики снова начали свой дозор. В 2014 году министр обороны Канады заявил, что ежегодно в Арктике их ВВС перехватывают от 12 до 18 российских бомбардировщиков. Однако они находятся не в самых плохих условиях, больше всех страдает Япония. С тех пор, как Россия восстановила патрулирование, Ту-95 то и дело пугают Японию, а также предостерегают американские войска, расквартированные в Стране восходящего солнца. Америка и Япония выдвигают протест, и это наводит Китай на определенные мысли — без реальной мощи протестующие всегда будут чувствовать себя ущемленными.
Кроме того, Россия заметила, что F-22 на Аляске не поддерживают оповещения собственной системы быстрого реагирования, поэтому иногда российские бомбардировщики делают кружок над Аляской. Последний раз это произошло 12 мая — Ту-95 в качестве предостережения вторглись в опознавательную зону ПВО США, и американским F-22 не оставалось ничего кроме как «конвоировать» российские самолеты. Ветеран Ту-95 совершил множество ратных подвигов во время холодной войны, и мы верим, что до того, как появятся «новобранцы», он еще сможет преподать урок странам с намерениями против России.
Феникс, Китай
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