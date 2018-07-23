Зачем США скупают украинские автоматы

США стали главными импортерами украинского стрелкового оружия‍

Монголию, Узбекистан, Турцию и Таиланд. США третий год подряд становятся самым крупным по количеству приобретенной техники покупателем оружия из Украины . В прошлом году Соединенные Штаты закупили там 15 тыс. автоматов и 790 гранатометов. Отмечается, что Украина поставляла свое вооружение также в Иорданию

США стали самым крупным по количеству покупателем оружия из Украины за прошлый год, сообщает Государственная служба экспортного контроля. Американская сторона приобрела у Киева более 15 тыс. автоматов, а также 790 гранатометов. Отметим, что США занимают лидирующие позиции по закупкам стрелкового оружия на Украине уже третий год подряд. В 2015 и 2016 годах Соединенные Штаты закупили там 10 тыс. винтовок и карабинов, а также зенитно-ракетные комплексы.

При этом данных о том, приобреталось ли это оружие конкретно для американских военных или США являлись посредником между Украиной и другими странами, нет. К тому же не уточняется, кто именно в Соединенных Штатах приобретал автоматы и винтовки: Пентагон или частные компании.

В службе отметили, что кроме США стрелковое оружие из Украины покупали Иордания, Монголия, Узбекистан и Турция, а Таиланд закупал тяжелую технику в виде 16 танков «Оплот».

Пентагон выделил на оборону Украине $200 млн По сообщению американского военного ведомства , эти деньги будут использованы для укрепления командной структуры, систем связи и военно-медицинских целей. В общей сложности с 2014 года в рамках сотрудничества в области безопасности Вашингтон предоставил Киеву более $1 млрд, подчеркнули в минобороны США. Оказывали Киеву поддержку и другие страны.

Канады, В мае текущего года Украина получила от Великобритании Литвы и тех же США военные средства и летательное оружие на общую сумму более $40 млн Военным и спецслужбам страны также поставили беспилотники, бронеавтомобили Humvee, радиолокационные системы, экипировку и обмундирование. Вашингтон не стал препятствовать поставкам тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin, однако запретил их применение на юго-востоке Украины, где сейчас продолжаются вооруженные конфликты.

Закупка американской стороной украинского вооружения продолжается и в текущем году. Так, 1 марта США приобрели у украинского «Завода Малышева» один танк «Оплот», сообщил изданию «Оборонно-промышленный курьер» источник в оборонно-промышленном комплексе Украины. Его поставят через государственную компанию, осуществляющую спецэкспорт. Таким образом Соединенные Штаты знакомятся с украинскими технологиями, в частности с перспективой покупки оружия.

«Им нужно разобрать технику, провести испытания, проверить параметры защищенности, заметность в различных диапазонах (радиоэлектронных, оптических, инфракрасных)», — сообщил «Российской газете» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Оплот» является украинской модификацией советского танка Т-80. От своего предшественника Т-84 технику отличает новая система управления огнем, командирский прицел, оригинальная сварная башня, бортовые экраны, встроенная динамическая защита, а также система оптико-электронного противодействия «Варта».

Впрочем, стоит отметить, что Соединенные Штаты также поставляют свою боевую технику на Украину. Так, в начале июня США перебросили во Львов четыре самолета КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков. Еще один самолет прибыл через неделю после начала поставок.

Заправщики прибыли на Украину с авиабаз McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США), базы национальной гвардии США в Иллинойсе и британской авиабазы RAF Mildenhall. Вместе с ними туда приехали около 150 членов экипажа и персонал.

Переброска была нацелена на повышение уровня военного взаимодействия между членами НАТО и партнерами альянса, а также организации безопасности союзников США в Восточной Европе, сообщили в пресс-службе американских воздушных сил в Европе и Африке.

Однако поставки американской техники на Украину не всегда оказываются удачными. 18 июня глава украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев отправил главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову письмо с жалобой на качество американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Скан-копию сообщения опубликовал телеграм-канал «338».

«Установлено, что причиной сбоя в работе «Джавелинов» стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину», — писал Коростелев.

Он посчитал, что маршевые двигатели нуждаются в дополнительной проверке, так как они не запускались во время показательных стрельб. По утверждению конструктора, использование такого вооружения в условиях военных действий может стать причиной гибели военнослужащих.