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Израиль ударил новой ПРО по сирийским ракетам
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Израиль ударил новой системой ПРО по сирийским ракетам 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Reuters
Израильские военные перехватили две ракеты класса «земля—земля», запущенные в приграничных районах Сирии во время боев между правительственными войсками и оппозицией. Об этом сообщает The Times of Israel.
Из-за опасений того, что сирийские ракеты с зарядом весом приблизительно полтонны перелетят на израильскую территорию, была применена новая система ПРО «Праща Давида».
О нанесенном ущербе, а также о пострадавших не сообщается.
Запуск сирийских ракет и израильских противоракетных систем активировал многочисленные предупреждающие сирены на севере Израиля, в том числе в городах Цфат и Кацрин.
23 июля в Израиле с рабочим визитом находятся министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава российского Генштаба Валерий Герасимов. По предварительной информации, главной темой для обсуждения станет сирийский конфликт.
«Праща Давида» — система ПРО, разрабатывавшаяся в Израиле с 2008 года. Она предназначена для борьбы с тактическими баллистическими ракетами и неуправляемыми реактивными снарядами, применяемыми на дальности от 40 до 300 километров. В состав системы включена двухступенчатая ракета-перехватчик Stunner.
В конце 2015 года стало известно, что Израиль успешно провел последнее испытание системы ПРО «Праща Давида».
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