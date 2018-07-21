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Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
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Порошенко назвал поставки Boeing «залогом авиационной независимости» Украины 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Украинский президент Петр Порошенко приветствовал договоренности концерна «Антонов» с американской корпорацией Boeing о поставках комплектующих; по его словам, такое соглашение станет «залогом авиационной независимости» Украины от России.
«Такие договоренности — залог нашей авиационной независимости от России и подтверждение стратегического курса на взаимодействие с США и ЕС», — написал Порошенко в Twitter.
Уточняется, что речь идет о поставках комплектующих для Ан-148, Ан-158, Ан-178.
Ранее на этой неделе сообщалось, что «Антонов» и подразделение концерна Boeing — компания Aviall — подписали договор об условиях по взаимодействию в производстве самолетов Ан.
Порошенко и ранее хвастался тем, что Россия исключена из списка стран, производящих детали для украинского самолета Ан-178.
В 2016 году «Антонов» запланировал полностью отказаться от российских комплектующих. Украинские власти поставили задачу стимулировать серийное производство отечественных самолетов как для экспорта, так и для закупки их украинскими авиакомпаниями. Однако из-за нехватки денег на замещение российских комплектующих «Антонов» в 2016 году не произвел ни одного самолета, а за два предыдущих года выпустил всего две машины. При этом еще до того, как Киев устремился разорвать все связи с Россией, «Антонов», в частности, в 2011 году, выпустил 11 самолетов.
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