Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе

Порошенко назвал поставки Boeing «залогом авиационной независимости» Украины

«Такие договоренности — залог нашей авиационной независимости от России и подтверждение стратегического курса на взаимодействие с США и ЕС», — написал Порошенко в Twitter. Вітаю @AntonovCompany з успішним контрактом з корпорацією Boeing щодо постачання комплектуючих для літаків та подальшого обслуговування пiсля продажу. Такі домовленості — запорука нашої авіаційної незалежності від РФ і підтвердження стратегічного курсу на взаємодію з США та ЄС. pic.twitter.com/YuzXu8iOfn— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 July 2018

Уточняется, что речь идет о поставках комплектующих для Ан-148, Ан-158, Ан-178.

Ранее на этой неделе сообщалось, что «Антонов» и подразделение концерна Boeing — компания Aviall — подписали договор об условиях по взаимодействию в производстве самолетов Ан.

Порошенко и ранее хвастался тем, что Россия исключена из списка стран, производящих детали для украинского самолета Ан-178.

В 2016 году «Антонов» запланировал полностью отказаться от российских комплектующих. Украинские власти поставили задачу стимулировать серийное производство отечественных самолетов как для экспорта, так и для закупки их украинскими авиакомпаниями. Однако из-за нехватки денег на замещение российских комплектующих «Антонов» в 2016 году не произвел ни одного самолета, а за два предыдущих года выпустил всего две машины. При этом еще до того, как Киев устремился разорвать все связи с Россией, «Антонов», в частности, в 2011 году, выпустил 11 самолетов.