Эксперты: Китай будет вынужден наращивать ядерный арсенал из-за агрессивной позиции США

ПЕКИН, 21 июля. / ТАСС /. Китай будет вынужден наращивать арсенал ядерных вооружений на фоне все более агрессивной позиции Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такую точку зрения высказали в субботу авторы редакционной статьи китайской газеты Global Times.

"Глядя на агрессивную позицию, которую заняли США по вопросу Южно-Китайского моря и проблеме Тайваня, мы понимаем, что ядерная мощь КНР оказывается недостаточной. Стратегическое зазнайство Вашингтона частично может быть объяснено его абсолютным превосходством по атомному оружию, — отмечается в материале издания, являющегося структурным подразделением главной партийной газеты «Жэньминь жибао». — Китаю следует ускорить процесс развития стратегического ядерного оружия, передовые баллистические ракеты, такие как «Дунфэн-41», должны увидеть свет как можно скорее. Мы не только должны обладать мощным ядерным арсеналом, но и дать внешнему миру понять, что Пекин намерен твердо защищать свои ключевые национальные интересы при помощи атомного оружия".

В статье подчеркивается, что «в один прекрасный день снобизм США перерастет в военную провокацию», в связи с чем КНР может столкнуться с крайне серьезными вызовами.

"Китай нельзя назвать небольшой страной, которой требуется лишь небольшой запас атомного оружия для устрашения кого бы то ни было в критический момент, — подчеркивают авторы. — Мы превратились в державу, имеющую глобальное влияние, и нам приходится сталкиваться с более существенными, нежели в случае малых государств, рисками и давлением. Поэтому КНР должна вновь подумать над тем, какой объем ядерных вооружений будет для нее действительно достаточным".

В материале отмечается, что наращивание атомного арсенала не может рассматриваться в качестве главной задачи страны и не должно осуществляться в ущерб прочим направлениям национального развития. «Однако работе в данной области должен отдаваться высокий приоритет. Мы должны признать, что усиление ядерной боеспособности — задача, которую Китаю необходимо решать в срочном порядке», — резюмируют обозреватели издания.