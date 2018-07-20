В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля — Минобороны

Также флот получил 49 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр» и четыре противокорабельные ракеты.

Три новых боевых корабля приняты в боевой состав Военно-морского флота в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на Едином дне военной приемки.

«В интересах Военно-морского флота приняты: три вновь построенных боевых корабля, два судна обеспечения и один боевой корабль, прошедший ремонт, береговой ракетный комплекс "Бастион"», — сказал Криворучко.

Также замминистра обороны сообщил, что флот получил 49 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр» и 4 противокорабельные ракеты.

По словам командира 13-й бригады Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота капитана 1 ранга Григория Чернецкого, недавно принятый в состав флота средний разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс» готов к выполнению поставленных задач по прямому назначению.

«Корабль проекта 18280 предназначен для обеспечения связи и управления флотом, проведения радиотехнической разведки, а также ведения радиоэлектронной борьбы», — сказал Чернецкий.

Он уточнил, что корабль в настоящее время находится на рейде Кронштадта и принимает участие в подготовке парада в честь Дня ВМФ. Также в состав флота был принят малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек».