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В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля
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В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля — Минобороны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны
Также флот получил 49 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр» и четыре противокорабельные ракеты.
Три новых боевых корабля приняты в боевой состав Военно-морского флота в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на Едином дне военной приемки.
«В интересах Военно-морского флота приняты: три вновь построенных боевых корабля, два судна обеспечения и один боевой корабль, прошедший ремонт, береговой ракетный комплекс "Бастион"», — сказал Криворучко.
Также замминистра обороны сообщил, что флот получил 49 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр» и 4 противокорабельные ракеты.
По словам командира 13-й бригады Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота капитана 1 ранга Григория Чернецкого, недавно принятый в состав флота средний разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс» готов к выполнению поставленных задач по прямому назначению.
«Корабль проекта 18280 предназначен для обеспечения связи и управления флотом, проведения радиотехнической разведки, а также ведения радиоэлектронной борьбы», — сказал Чернецкий.
Он уточнил, что корабль в настоящее время находится на рейде Кронштадта и принимает участие в подготовке парада в честь Дня ВМФ. Также в состав флота был принят малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек».
Как доложил командир 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота капитан 1 ранга Игорь Воробьев, корабль оснащен современными комплексами ударного, ракетного, зенитно-артиллерийского вооружения, успешно прошел все виды испытаний в Черном море.
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