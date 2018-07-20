Ещё
Что известно о русском «Кинжале»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая российская аэробаллистическая ракета комплекса «Кинжал» имеет радиус действия 3000 километров 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: © Министерство обороны РФ
Россия утверждает, что аэробаллистическая ракета комплекса «Кинжал» будет иметь радиус действия 3000 километров, если будет запускаться с борта сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 «Бэкфайр». Москва также утверждает, что ракета будет иметь радиус действия 2000 километров, если будет запускаться с истребителя-перехватчика МиГ-31К «Фоксхаунд» (максимальная скорость 2,38 Маха), на борту которого она первоначально и находилась.
«„Кинжал" — это авиационный ракетный комплекс, поэтому нужно смотреть на дальность его применения с учетом боевого радиуса носителя. Для Ту-22М3, на котором в ближайшее время будет испытываться ракета, дальность поражения целей этой гиперзвуковой ракетой составит 3000 километров (боевой радиус носителя плюс дальность ракеты)», — сказал в интервью новостному агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
С учетом заявления источника из оборонной промышленности, можно предположить, что радиус действия ракеты «Кинжал» значительно меньше 2000 километров, поскольку в этот показатель включен боевой радиус МиГ-31.
На самом деле, в докладах американской разведки было отмечено, что это оружие — Вашингтон считает, что оно будет полностью принято на вооружение в 2020 году — недавно было испытано для поражения целей на расстоянии 500 миль или 850 километров, о чем сообщает и Аманда Масиас (Amanda Macias) на телеканале CNBC.
Все это имеет смысл, поскольку «Кинжал» разрабатывался на основе баллистической ракеты малой дальности, радиус действия которой составляет 500 километров. В докладах американской разведки отмечается, что это оружие было испытано около десяти раз. Что противоречит российским утверждением о том, что эта ракета была испытана более 250 раз.
Пока не ясно, сможет ли Ту-22М3 запускать эту ракету со своего борта, потому что у него не такая высокая скорость, как у МиГ-31.
«Думаю, что все дело в скорости, — отметил генерал-лейтенант Михаил Опарин, бывший командующий дальней авиацией российских воздушно-космических сил, в беседе с корреспондентом государственного новостного агентства ТАСС. — У МиГ-31 сверхзвуковая скорость выше, чем у Ту-22М3, но если теперь появилась возможность испытать ракеты на самолете дальней авиации, то это необходимо сделать. Это повысит боевые возможности воздушно-космических сил и добавит им мощи».
Хотя добавление ракеты «Кинжал» к арсеналу «Бэкфайра» может быть полезно для российских военно-воздушных сил в оперативном отношении, пока не ясно, способен ли Ту-22М3 разогнать ракету до необходимых параметров запуска.
Ту-22М3 способен разгоняться до скорости 1,99 Маха, однако он не обладает теми возможностями ускорения, скорости и набора высоты, которые имеет МиГ-31. Даже при полной загрузке ракетами воздух-воздух МиГ-31 может достигать скорости 2,35 Маха, а его практический потолок составляет 20 тысяч метров (67500 футов).
«Испытания «Кинжала" на дальнем бомбардировщике нужны, чтобы проверить способность этого самолета разгонять гиперзвуковые ракеты комплекса, — сказал Опарин. — Для пилотов дальней авиации эта ракета, скорее, оперативного плана, но, в то же время, она явно выигрывает по своим возможностям преодоления противоракетной обороны противники».
Русские утверждают, что «Кинжал» — эта ракета разработана на основе баллистической ракеты малого радиуса действия 9К720 «Искандер» — на самом деле способна преодолевать существующие системы по борьбе с баллистическими ракетами, поскольку она маневрирует в полете.
Более того, Москва утверждает, что ракета может поражать самые разнообразные цели.
«Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям», — отметил в интервью агентству ТАСС российский заместитель министра обороны Юрий Борисов.
«В частности, авианосцы и корабли класса «крейсер", эсминец, фрегат — потенциальные цели этого оружия».
Российское Министерство обороны планирует испытать ракету «Кинжал» на борту Ту-22М3. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российской оборонной промышленности.
С учетом заявленного радиуса действия 1200 морских миль и скорости 10 Махов, добавление ракеты «Кинжал» может значительно повысить возможности нанесения ударов по целям на земле и на море в районе Европы, Ближнего Востока, азиатской части Тихого океана и в Северной Атлантики.
Хотя у западных экспертов имеются определенные сомнения относительно того, насколько готова к применению ракета комплекса «Кинжал», русские настаивают на том, что этой ракетой оснащаются истребители МиГ-31. Москва утверждает, что экипажи МиГ-31 уже совершили более 250 испытательных полетов с новым оружием.
«Гиперзвуковая система воздушного базирования «Кинжал" — это гиперзвуковая ракета, которая летит со скоростью 10 Маха, она уже стоит на вооружение нашей армии в Южном Федеральном округе, я уже об этом сказал, — отметил российский президент Владимир Путин 7 июня во время передававшейся в прямом эфире „Прямой линии". — Если кто-то усомнился в этом, то пускай посмотрит, мы специально продемонстрируем пуски этой ракеты“.
В конечном счете аэробаллистические ракеты не так сложны в техническом отношении, и их разработка не представляют такую большую проблему, как в случае ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, и у русских накоплен большой опыт в области создания такого рода систем.
Таким образом, ракета „Кинжал“, судя по всему, будет принята на вооружение в ограниченном варианте, но в будущем, по мере ее доработки, она будет применяться более широко. Также вероятным представляется и то, что ракета „Кинжал“ будет интегрирована в другие российские боевые платформы — такие как Ту-22М3, Ту-160 „Блэкджек“ и тяжелые истребители Су-30СМ, способные развивать высокую сверхзвуковую скорость.
The National Interest, США
ИноСМИ: последние новости
Военные новости: как США пытаются помешать экспорту российских вооружений Россия покупает новые китайские подлодки, чтобы спасти отечественное судостроение Новая российская аэробаллистическая ракета комплекса «Кинжал» имеет радиус действия 3000 километров
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе165
Еще один туроператор прекратил свою деятельность36
Опубликована запись пытки в российской колонии469
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры22
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец40
Новости партнеров
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение