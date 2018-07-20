Что известно о русском «Кинжале»

Новая российская аэробаллистическая ракета комплекса «Кинжал» имеет радиус действия 3000 километров

Россия утверждает, что аэробаллистическая ракета комплекса «Кинжал» будет иметь радиус действия 3000 километров, если будет запускаться с борта сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 «Бэкфайр». Москва также утверждает, что ракета будет иметь радиус действия 2000 километров, если будет запускаться с истребителя-перехватчика МиГ-31К «Фоксхаунд» (максимальная скорость 2,38 Маха), на борту которого она первоначально и находилась.

«„Кинжал" — это авиационный ракетный комплекс, поэтому нужно смотреть на дальность его применения с учетом боевого радиуса носителя. Для Ту-22М3, на котором в ближайшее время будет испытываться ракета, дальность поражения целей этой гиперзвуковой ракетой составит 3000 километров (боевой радиус носителя плюс дальность ракеты)», — сказал в интервью новостному агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

С учетом заявления источника из оборонной промышленности, можно предположить, что радиус действия ракеты «Кинжал» значительно меньше 2000 километров, поскольку в этот показатель включен боевой радиус МиГ-31.

На самом деле, в докладах американской разведки было отмечено, что это оружие — Вашингтон считает, что оно будет полностью принято на вооружение в 2020 году — недавно было испытано для поражения целей на расстоянии 500 миль или 850 километров, о чем сообщает и Аманда Масиас (Amanda Macias) на телеканале CNBC.

Все это имеет смысл, поскольку «Кинжал» разрабатывался на основе баллистической ракеты малой дальности, радиус действия которой составляет 500 километров. В докладах американской разведки отмечается, что это оружие было испытано около десяти раз. Что противоречит российским утверждением о том, что эта ракета была испытана более 250 раз.

Пока не ясно, сможет ли Ту-22М3 запускать эту ракету со своего борта, потому что у него не такая высокая скорость, как у МиГ-31.

«Думаю, что все дело в скорости, — отметил генерал-лейтенант Михаил Опарин, бывший командующий дальней авиацией российских воздушно-космических сил, в беседе с корреспондентом государственного новостного агентства ТАСС. — У МиГ-31 сверхзвуковая скорость выше, чем у Ту-22М3, но если теперь появилась возможность испытать ракеты на самолете дальней авиации, то это необходимо сделать. Это повысит боевые возможности воздушно-космических сил и добавит им мощи».

Хотя добавление ракеты «Кинжал» к арсеналу «Бэкфайра» может быть полезно для российских военно-воздушных сил в оперативном отношении, пока не ясно, способен ли Ту-22М3 разогнать ракету до необходимых параметров запуска.

Ту-22М3 способен разгоняться до скорости 1,99 Маха, однако он не обладает теми возможностями ускорения, скорости и набора высоты, которые имеет МиГ-31. Даже при полной загрузке ракетами воздух-воздух МиГ-31 может достигать скорости 2,35 Маха, а его практический потолок составляет 20 тысяч метров (67500 футов).

«Испытания «Кинжала" на дальнем бомбардировщике нужны, чтобы проверить способность этого самолета разгонять гиперзвуковые ракеты комплекса, — сказал Опарин. — Для пилотов дальней авиации эта ракета, скорее, оперативного плана, но, в то же время, она явно выигрывает по своим возможностям преодоления противоракетной обороны противники».

Русские утверждают, что «Кинжал» — эта ракета разработана на основе баллистической ракеты малого радиуса действия 9К720 «Искандер» — на самом деле способна преодолевать существующие системы по борьбе с баллистическими ракетами, поскольку она маневрирует в полете.

Более того, Москва утверждает, что ракета может поражать самые разнообразные цели.

«Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям», — отметил в интервью агентству ТАСС российский заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«В частности, авианосцы и корабли класса «крейсер", эсминец, фрегат — потенциальные цели этого оружия».

Российское Министерство обороны планирует испытать ракету «Кинжал» на борту Ту-22М3. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российской оборонной промышленности.

С учетом заявленного радиуса действия 1200 морских миль и скорости 10 Махов, добавление ракеты «Кинжал» может значительно повысить возможности нанесения ударов по целям на земле и на море в районе Европы, Ближнего Востока, азиатской части Тихого океана и в Северной Атлантики.

Хотя у западных экспертов имеются определенные сомнения относительно того, насколько готова к применению ракета комплекса «Кинжал», русские настаивают на том, что этой ракетой оснащаются истребители МиГ-31. Москва утверждает, что экипажи МиГ-31 уже совершили более 250 испытательных полетов с новым оружием.

«Гиперзвуковая система воздушного базирования «Кинжал" — это гиперзвуковая ракета, которая летит со скоростью 10 Маха, она уже стоит на вооружение нашей армии в Южном Федеральном округе, я уже об этом сказал, — отметил российский президент Владимир Путин 7 июня во время передававшейся в прямом эфире „Прямой линии". — Если кто-то усомнился в этом, то пускай посмотрит, мы специально продемонстрируем пуски этой ракеты“.

В конечном счете аэробаллистические ракеты не так сложны в техническом отношении, и их разработка не представляют такую большую проблему, как в случае ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, и у русских накоплен большой опыт в области создания такого рода систем.

Таким образом, ракета „Кинжал“, судя по всему, будет принята на вооружение в ограниченном варианте, но в будущем, по мере ее доработки, она будет применяться более широко. Также вероятным представляется и то, что ракета „Кинжал“ будет интегрирована в другие российские боевые платформы — такие как Ту-22М3, Ту-160 „Блэкджек“ и тяжелые истребители Су-30СМ, способные развивать высокую сверхзвуковую скорость.