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Россия может превратится в импортера оружия?
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Россия опасается китайского оружия 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/Xinhua/Zha Chunming
Россия в перспективе будет вынуждена покупать китайское оружие, превратившись из крупнейшего экспортера в импортера. Сначала Москве нужно избавиться от комплексов и перестать смотреть на Пекин свысока, — отмечают эксперты.
В ближайшем будущем Россия может приобрести у Китая беспилотные летательные аппараты и фрегаты с управляемым ракетным оружием проекта 054, пишет вьетнамское издание Daubao. Китай также мог бы помочь России построить авианосец. Реализация этих проектов, по мнению авторов, произойдет в случае, «если Россия доверится Китаю», но пока российские военные не горят желанием приобретать оружие у Поднебесной.
Это не первый материал, в котором прописаны китайско-российские экспортные перспективы. Сотрудники аналитического центра Военно-морских сил США обращают внимание, что Москва не приобретает у Пекина беспилотники, сообщает китайское издание Sina.com. Китайские дроны во всем превосходят российские, их приобретают многие государства, но только не РФ, отмечают аналитики:
«Российские конструкторы участвуют в совместных с Китаем разработках боевых дронов, но Москве сложно признать, что китайское оружие лучше, ведь Китай уже более ста лет идет позади России в сфере развития военной техники».
То есть России трудно смириться с переменой ролей — превратиться из экспортера вооружений в Китай в импортера.
Москва продолжает считать себя выше Пекина в технологическом отношении, соглашается с тезисом заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин:
«Россия не считает Китай союзником, которому можно абсолютно доверять, и стремиться разрабатывать собственное оружие даже в тех сферах, в которых отстает».
Например, по отношению к Израилю Кремль не испытывает комплексов: Россия покупала первые партии дронов у израильтян, как ни странно, не воспринимает Израиль как предполагаемого противника, не считает себя выше в технологическом плане. В то же время в перспективе Россия может закупить у Китая корпуса фрегатов проекта 054 и установить на них собственное оружие, указывает News.ru Храмчихин.
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений», научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов полагает, что в закупках китайского оружия у России сейчас нет необходимости:
«У нас очень неохотно закупают иностранное оружие из соображений престижа. Раньше Китай был одним из крупнейших покупателей отечественной военной техники, и в Москве опасаются негативного пиар-эффекта».
В будущем Россия приобретет у Китая те или иные виды вооружения, но скептически смотрит на возможность создания российско-китайского авианосца, полагает Фролов:
«На этот проект у России нет денег, да и потребность невелика».
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