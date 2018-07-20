Как США пытаются выдавить Россию с оружейного рынка

Военные новости: как США пытаются помешать экспорту российских вооружений

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) заявила на днях, что Индия закупит у России системы С-400 несмотря на все давление со стороны США . Индийская сторона на встрече с делегацией конгресса США в Дели объяснила, что военно-техническое сотрудничество между Индией и Россией длится уже многие десятилетия, и что Индия не намерена руководствоваться «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries through Sanctions Act, CAATSA), который является внутренним документом США, а не резолюцией ООН , и не боится введения каких-либо американских экономических санкций. CAATSA вступил в силу в январе этого года и призван наказывать всех, кто совершает «значимые сделки» оборонного характера с Россией.

По словам министра обороны, переговоры о покупке С-400 находятся почти в финальной стадии и что в течение двух с половиной — четырех лет системы будут поставлены в Индию. Ожидается, что о заключении сделки будет официально объявлено в октябре этого года Впрочем, как заявила Нирмала Ситхараман, индийская сторона готова выслушать критику США в адрес технических характеристик С-400, если таковая имеется у американских коллег.

Что касается программы по созданию самолета пятого поколения, то Индия подтверждает, что выходит из проекта, но будет готова закупать данные самолеты, как только они будут готовы для рынка. В западных СМИ с удовольствием восприняли информацию, что массовое производство Су-57 в России не будет развернуто, как об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов : «у нас нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения». Зарубежные эксперты посчитали, что выход Индии из программы сыграл важную роль при принятии данного решения.

Борьба за индийский рынок вооружений идет интенсивная и американцы будут стараться выдавить Россию из этого рынка любыми способами.

По данным СИПРИ (SIPRI), с 2012 по 2016 годы Индия была главным импортером оружия в мире — на нее пришлось 13% всех продаж. 68% вооружений Индия импортировала из России и лишь 14% — из США.

Американцы всерьез зашли на индийский рынок только в 2013 году, продав вооружений почти на $2 миллиарда. За пять лет до этого продажи исчислялись лишь сотнями миллионов долларов. Свою роль сыграли стратегические планы США по сдерживанию Китая . США в теории рассматривают Индию в качестве замены Пакистану в борьбе с афганскими исламистами и как весомого игрока в оказании давления на Иран . За последние годы Индия уже заказала у США вертолеты «Апач» (Apache), транспортные вертолеты «Чинук» (Chinook), противолодочные самолеты Р-8, транспортные самолеты С-130, военно-транспортные самолеты «Глоубмастер» (Globemaster С-17), самолеты-разведчики США «Гольфстрим» (Gulfstream-3). Всего с 2008 года Индия закупила у США вооружений на $15 миллиардов.

Любопытно, что министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) предупреждал еще весной, что да, США стараются отвадить ряд стран от покупок российского оружия, но что не стоит перегибать палку и запугивать эти страны CAATSA, что к вопросу захода на рынки Индии и того же Вьетнама надо заходить аккуратно, не лишая их полностью технического обеспечения уже приобретенного российского оружия, что скажет на обороноспособности стран и станет поводом для антиамериканских настроений.

Другая проблемная для США страна в плане закупок вооружений у России — это Турция . После того, как в конце прошлого года стал известно, что Турция закупит у России С-400, американцы угрожали туркам экономическими санкциями и отказом от продажи самолетов F-35, но теперь тактика поменялась, и высокопоставленные американские чиновники ведут переговоры о поставках Турции американских систем «Пэтриот» вместо российских С-400.

И, к слову, в июне Турция все равно уже получила первые два самолета F-35, устроив по этому поводу пышную церемонию. Турция хотела бы приобрести 100 таких самолетов. Против продажи F-35 выступают как ряд американских сенаторов, так и соседи Турции по региону — Израиль Греция . Для американских политиков опасения заключаются в том, что если Турция будет одновременно использовать и российские системы ПВО и самолеты США, то рано или поздно у Москвы окажется вся информация о технологиях и возможностях передового американского самолета. Самые радикальные взгляды в США включают призывы лишить Турцию членства в НАТО , если Анкара все же действительно купит С-400.

Поведение Турции раздражает США еще и потому, что другие страны могут попытаться последовать ее примеру и не брать в расчет угрозы по применению американских санкций. Уже высказывались опасения, что если бы у Греции были деньги, то она бы несмотря на членство в НАТО все равно бы наращивала закупки оружия у России.

Идет и давление на европейских членов НАТО. В итоговой декларации НАТО после недавней встречи в Брюсселе отдельно было заявлено, что члены альянса будут стараться избавиться от любой зависимости от российских вооружений. Это довольно показательно, что такая идея была зафиксирована на высшем уровне в структурах Альянса.

Болгария, Румыния, Чехия, Словакия, Ожидалось, что европейские страны, такие как Польша Венгрия , избавятся от российского оружия после вступления в НАТО. Но на деле этого не произошло.

Словения и Антироссийская Польша продолжает полагаться на российские самолеты и вертолеты в рядах своих ВВС, в армии используются танки российского производства. До 70% вооружений в Польше — советского времени. Сегодня у Чехии из 51 вертолета 41 машина сделана в России. Танки Т-72 остаются популярны и в Болгарии, Венгрии, Румынии и других странах, не говоря уже о прочей бронетехнике. Черногория Хорватия также продолжают использовать оружие советского образца. Даже у греков, не входивших в Организацию Варшавского договора, есть российские системы С-300 и Тор-М1, а в армии эксплуатируются 500 БМП-1.

Главная проблема для НАТО, это необходимость технического обслуживания и отсутствие финансовых средств на полное перевооружение всех новых членов Альянса.

В прошлом году Болгария была вынуждена подписать с Россией соглашение о техническом обслуживании самолетов МиГ-29. В Софии пытались найти кого-то другого на эту роль, но безуспешно. Украина также не смогла стать той страной, которая была бы в состоянии вести техническое сопровождение российских вооружений для стран НАТО. Оставалась только Россия, к неудовольствию руководства Альянса.

В Польше и Чехии идут на хитрости, чтобы не раздражать западных партнеров. Продукции, которая производится по российским лицензиям и имеет некоторые модернизированные элементы, в этих странах просто дают новые имена, тем самым как-будто делая их собственными вооружениями и при этом формально не нарушая дух Альянса.

Так переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» стал в Польше «Громом-М» (Grom) и затем «Перуном» (Piorun), зенитная самоходная установка «Шилка» превратилась в польскую «Бялу» (Biala), танк Т-72 был модернизирован до польского «Тварды» (Twardy) и так далее.

Безусловно, США делают все возможное, чтобы европейские члены НАТО перестали как минимум закупать новые российские вооружения, и поэтому готовы предоставлять льготные займы на закупку западной военной продукции.

В США уже предлагали разработать новый «План Маршалла», в рамках которого на деньги США будут полностью и системно перевооружены восточноевропейские страны, но это будет не грант, а долгосрочная инвестиция под проценты, по которой получатели оружия будут рассчитываться десятилетиями. Речь заходит о займах в пять и более миллиардов долларов, а как «морковку» можно предложить и грант на 500 миллионов долларов.

В середине 90-х, правда, займы такого рода американцы старались не выдавать, потому что многие страны просто по ним не платили. Но времена меняются и к этой практике вновь вернулись в «нулевых». Например, в 2002 году американцы одобрили займ на 15 лет по низкой фиксированной ставке Польше размером в 3,8 миллиардов долларов на покупку 48 самолетов F-16.

Тот факт, что в деларации саммита НАТО вновь официально подняли вопрос перевооружении, говорит о том, что в этом направлении Альянс будет наращивать свою активность и пытаться блокировать любые контакты российских поставщиков с бывшими членами Варшавского договора, при этом заставляя европейцев увеличивать свои оборонные бюджеты.