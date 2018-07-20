«Аллигаторы» получат новейшую ракету «Бронебойщик»

Вертолеты «Аллигатор» получат новейшую ракету «Бронебойщик»

Вертолеты Ка-52 и истребители МиГ-29 получат на вооружение неуправляемую авиационную ракету "Бронебойщик". Она может уничтожать объекты на расстоянии до шести тысяч метров.

концерне "Техмаш" отмечают, что "Бронебойщик" имеет улучшенные боевые характеристики и предназначен для поражения как живой силы неприятеля, так и техники, в том числе и легкобронированной, надводных кораблей. У него нет противопоказания ни по погодным условиям, ни по времени суток, пишет Defence.ru.

Базовыми носителями неуправляемой авиационной ракеты "Бронебойщик" станут самолеты типа Су, МиГ , вертолеты — Ми, Ка. Кстати, в апреле нынешнего года генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин в интервью "РГ" заявил, что таких ракет в России еще не было. Они должны пополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8. У "Бронебойщика" тот же калибр, но боевые возможности превышают С-8 в пять-шесть раз.