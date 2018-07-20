Ещё
«Аллигаторы» получат новейшую ракету «Бронебойщик»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вертолеты «Аллигатор» получат новейшую ракету «Бронебойщик» 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вертолеты Ка-52 и истребители МиГ-29 получат на вооружение неуправляемую авиационную ракету "Бронебойщик". Она может уничтожать объекты на расстоянии до шести тысяч метров.
В концерне "Техмаш" отмечают, что "Бронебойщик" имеет улучшенные боевые характеристики и предназначен для поражения как живой силы неприятеля, так и техники, в том числе и легкобронированной, надводных кораблей. У него нет противопоказания ни по погодным условиям, ни по времени суток, пишет Defence.ru.
Базовыми носителями неуправляемой авиационной ракеты "Бронебойщик" станут самолеты типа Су, МиГ, вертолеты — Ми, Ка. Кстати, в апреле нынешнего года генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин в интервью "РГ" заявил, что таких ракет в России еще не было. Они должны пополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8. У "Бронебойщика" тот же калибр, но боевые возможности превышают С-8 в пять-шесть раз.
Новейшую авиационную ракету "Бронебойщик" впервые показали на выставке военного вооружения в Дели.
Российская Газета: последние новости
Выбран прототип российского истребителя шестого поколения Крымские пограничники получат новый сторожевой корабль "Балаклава" Новейшая украинская САУ "Богдана" обречена на провал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого22
Путин предложил референдум в Донбассе1194
Караченцова попросили забрать жену из психушки27
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина5
ЦБ отозвал лицензии у двух банков9
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение