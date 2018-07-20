Выбран прототип истребителя 6-го поколения

Выбран прототип российского истребителя шестого поколения

Ударный беспилотник "Охотник" КБ Сухого станет прототипом российского истребителя шестого поколения. Летные испытания 20-тонного дрона начнутся в Новосибирске до конца года.

— Признаки самолета шестого поколения сформированы на до конца, но главные черты можно выделить. В первую очередь, это отсутствие летчика и способность самостоятельно выполнять боевые задачи. В этой части: автономности и искусственного интеллекта, — прототипом истребителя шестого поколения станет "Охотник", — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, в июне опытный образец ударного БЛА выкатили из сборочного цеха Новосибирского авиазавода . Официальной информации о разработке почти нет, из открытых источников известно, что КБ Сухого по контракту с Минобороны создает тяжелый ударный беспилотник "Охотник" взлетной массой 20 тонн.

Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с максимальным использование стелс-технологий: композитные материалы в планере и радиопоглощающие покрытия. Дрон имеет трехстоечное шасси и реактивный двигатель, позволяющий аппарату развивать скорость до 1000 километров в час. По ряду технологий беспилотник унифицирован с истребителем пятого поколения Су-57 — один из опытных образцов самолета работает по этой программе.