В РФ выбран прототип для истребителя 6-го поколения

Источник: ударный беспилотник «Охотник» станет прототипом истребителя 6-го поколения

Новейший российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" станет прототипом истребителя 6-го поколения, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, признаки истребителя 6-го поколения "до конца не сформированы, но можно выделить главные черты".

"В первую очередь, это отсутствие летчика и способность автономно выполнять любые боевые задачи. В этой части — искусственного интеллекта и автономности — "Охотник" будет прототипом истребителя 6-го поколения", — сообщил собеседник агентства.

Источник уточнил, что "Охотник" сможет полностью самостоятельно "совершить взлет, выполнить задание и вернуться на аэродром".

"Единственное: он пока не получит функцию принятия решения на применение оружия — это остается за человеком", — пояснил собеседник.

"Охотник"

Как сообщил ранее ТАСС другой источник в "оборонке", создание первого опытного образца БПЛА "Охотник" на Новосибирском заводе компании "Сухой" полностью завершено, до конца года начнутся его испытательные полеты. По открытым данным, "Охотник" выполнен с применением технологии "стелс", имеет аэродинамическую схему "летающее крыло" (отсутствует хвостовое оперение), взлетная масса аппарата достигает 20 тонн. По неподтвержденной информации, беспилотник имеет реактивный двигатель и сможет развивать скорость около 1000 км/ч.

Контракт на разработку "Охотника" был подписан между военным ведомством и компанией "Сухой" в 2011 году. Первый макет БПЛА для проведения наземных испытаний был создан в 2014 году.

О начале работ в России над боевым самолетом 6-го поколения было заявлено в марте 2016 года. К характерным признакам такого самолета российские специалисты относят опциональную пилотируемость — в базовом варианте машина будет беспилотной. Отсутствие летчика позволит самолету достичь нового уровня маневренности (меньше будет ограничена перегрузка при пилотаже). Считается, что истребитель сможет применять оружие на новых физических принципах, получит гиперзвуковую скорость, способность выходить в ближний космос, радиофотонный радар.

Зарубежные критерии

Активно концептуальными разработками истребителя 6-го поколения занимаются в США . Среди характеристик самолета в разных американских проектах выделяют новый уровень снижения заметности, возможность применения лазерного и СВЧ-оружия, дальнейшее повышение возможностей бортового радиоэлектронного оборудования, увеличенные дальность и скорость полета и т. д. Беспилотный вариант нового истребителя в США не рассматривают в качестве приоритетного, однако опционально беспилотный самолет не исключается.

Сейчас в мире созданы истребители 5-го поколения, в том числе в России — Су-57, в США — F-22. Их отличительными признакам стали технологии снижения заметности в различных диапазонах ("стелс"), сверхвузвоковая крейсерская скорость полета, многофункциональность, новейшее бортовое оборудование.