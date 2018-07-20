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Сирийские Т-72Б3 замечены на Голанских высотах
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Сирийские ракетно-пушечные Т-72Б3 замечены на Голанских высотах 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ранее на этой территории были задействованы в основном Т-55МВ с динамической защитой и различные Т-72, в том числе так называемые "сверхзащищенные".
Первая информация о наличии у сирийцев данной модификации "семьдесят второго" появилась в марте 2017 года. Эти боевые машины вместе с Т-90 были задействованы на ряде важных направлений и достаточно хорошо проявили себя в боях.
Именно такая версия нижнетагильского танка впервые в Сирии применила запускаемые через гладкоствольную пушку управляемые ракеты 9М119 комплекса "Рефлекс". Это оружие известно также под натовским обозначением AT-11 Sniper.
Т-72Б3 отличаются от более старых модификаций наличием многоканального прицела "Сосна-У", который благодаря тепловизору и автомату сопровождения цели позволяет уничтожать противника огнем из орудия и спаренного пулемета ночью также эффективно, как днем. Например, танк противника виден на дистанции в 3500 м. Дальность же поражения ракетой достигает 5000 м.
Сирийский опыт учтен на новом варианте легендарной машины, которая в настоящее время поступает в войска. Прежде всего, усилена защита бортов и кормы. Мощность двигателя увеличена до 1130 л.с. В результате значительно повысились характеристики подвижности.
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