Сирийские Т-72Б3 замечены на Голанских высотах

Сирийские ракетно-пушечные Т-72Б3 замечены на Голанских высотах

Ранее на этой территории были задействованы в основном Т-55МВ с динамической защитой и различные Т-72, в том числе так называемые "сверхзащищенные".

Первая информация о наличии у сирийцев данной модификации "семьдесят второго" появилась в марте 2017 года. Эти боевые машины вместе с Т-90 были задействованы на ряде важных направлений и достаточно хорошо проявили себя в боях.

Syrian Arab Army T-72 B-3 MBT at rest near the occupied Syrian Golan Heights southern #Syria #Syrianarmy🇸🇾 pic.twitter.com/bWez3qQ9lr— Steele M (@SteeleM35085377) 18 July 2018

Именно такая версия нижнетагильского танка впервые в Сирии применила запускаемые через гладкоствольную пушку управляемые ракеты 9М119 комплекса "Рефлекс". Это оружие известно также под натовским обозначением AT-11 Sniper.

Т-72Б3 отличаются от более старых модификаций наличием многоканального прицела "Сосна-У", который благодаря тепловизору и автомату сопровождения цели позволяет уничтожать противника огнем из орудия и спаренного пулемета ночью также эффективно, как днем. Например, танк противника виден на дистанции в 3500 м. Дальность же поражения ракетой достигает 5000 м.

Сирийский опыт учтен на новом варианте легендарной машины, которая в настоящее время поступает в войска. Прежде всего, усилена защита бортов и кормы. Мощность двигателя увеличена до 1130 л.с. В результате значительно повысились характеристики подвижности.