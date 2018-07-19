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Эксперт оценил представленные Минобороны образцы оружия
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Эксперт прокомментировал представленные Министерством обороны образцы оружия 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Министерство обороны РФ
Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал образцы оружия, представленные Министерством обороны России.
Об этом сообщает Пятый канал.
«Защиты от этих комплексов у наших вероятных противников в ближайшие 10-15-20 лет не будет, потому что в принципе защиты от них нет», — сказал Литовкин.
Со своей стороны, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН оценил новый российский беспилотник.
«Посейдон» — это беспилотный подводный аппарат практически не ограниченного радиуса действия», — подчеркнул он.
По его словам, главная часть «Посейдона» — ядерная, и перехватить этот комплекс, по сути, невозможно.
Как добавил эксперт, аналогов беспилотнику в мире в настоящее время нет, даже на уровне разработки.
Ранее сообщалось, что в России началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард».
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