Россия получила семь баллистических ракет

В 2018 году армия получила 7 межконтинентальных баллистических ракет

По его словам, в интересах РВСН также получены 17 машин обеспечения боевого дежурства, 8 составных частей стационарного комплекса и 4 автономные пусковые установки комплекса "Ярс". Последние изготовило волгоградское предприятие "Титан-Баррикады". В настоящее время на испытаниях находятся еще две автономные пусковые установки и шесть — на монтаже в различной степени готовности.

На том же мероприятии сегодня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что предприятия ОПК поставили в Вооруженные силы России во втором квартале 2018 года более 600 новых единиц вооружения и специальной техники. По его словам, в частности, поставлены 11 самолетов различного класса и целевого назначения, 5 вертолетов, 36 радиолокационных станций различных модификаций, 3 боевых корабля, в том числе средний разведывательный корабль "Иван Хурс" и малый ракетный корабль "Вышний Волочек".

В то же время ВКС Росии получили 21 отремонтированный самолет, 19 прошедших ремонт вертолетов и комплекс С-300, прошедший ремонт. Кроме того, в войска поступили 9 модернизированных радиолокационных станций (РЛС) и более 30 тысяч авиационных средств поражения.