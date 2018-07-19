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В Минобороны рассказали о ракете «Буревестник»
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В Минобороны рассказали о ракете с ядерным двигателем «Буревестник» 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО, ее создание идёт по графику, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", — рассказали в военном ведомстве.
"В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке", — добавили там.
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