В Минобороны рассказали о ракете «Буревестник»

Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО, ее создание идёт по графику, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", — рассказали в военном ведомстве.
"В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке", — добавили там.