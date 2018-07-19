В Минобороны рассказали о ракете «Буревестник»

В Минобороны рассказали о ракете с ядерным двигателем «Буревестник»

Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО, ее создание идёт по графику, сообщили журналистам в Минобороны России "Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", — рассказали в военном ведомстве. "В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке", — добавили там.