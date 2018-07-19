Порошенко объявил о начале производства боеприпасов по стандартам НАТО 

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Шосткинский завод «Импульс» начал серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО.
«Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО», — написал Порошенко в своем Twitter.
По его словам, украинский концерн «Укроборонпром» якобы производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40.
Более того, Порошенко уверяет, что инженеры завода уже работают над тем, чтобы «модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства».
Тем временем в «Укроборонпроме» сообщили, что сборка боеприпасов ПГОФ-40 для 40-мм автоматического гранатомета на предприятии осуществляется вручную.
По словам директора предприятия Евгения Чернова, завод пытается увеличить объем производства боеприпасов путем механизации и внедрения новых технологий.
Кроме того, на предприятии утверждают, что освоили производство боеприпасов ПГИ-40 для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава, а также налаживают выпуск боеприпасов ВОГ-25В для стрельбы из подствольных гранатометов.
Напомним, в начале июня минобороны Украины признало нехватку боеприпасов. Позднее стало известно, что ВСУ пришлось стрелять из новых американских гранатометов просроченными зарядами.