Порошенко объявил о начале производства боеприпасов по стандартам НАТО

«Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО», — написал Порошенко в своем Twitter.

По его словам, украинский концерн «Укроборонпром» якобы производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40.

Более того, Порошенко уверяет, что инженеры завода уже работают над тем, чтобы «модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства».

Тем временем в «Укроборонпроме» сообщили, что сборка боеприпасов ПГОФ-40 для 40-мм автоматического гранатомета на предприятии осуществляется вручную.

По словам директора предприятия Евгения Чернова, завод пытается увеличить объем производства боеприпасов путем механизации и внедрения новых технологий.

Кроме того, на предприятии утверждают, что освоили производство боеприпасов ПГИ-40 для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава, а также налаживают выпуск боеприпасов ВОГ-25В для стрельбы из подствольных гранатометов.