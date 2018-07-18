Киев выкатывает против Донбасса гибрид «Оплота»

24 августа на параде в честь дня независимости Украины в Киеве будет продемонстрирована перспективная САУ «Богдана» со 155-миллиметровой пушкой. Орудия такого калибра устанавливаются на гаубицы и самоходные установки стран НАТО . На Украине считают, что, перейдя на натовские стандарты, они изменят соотношение сил на Донбассе и избавятся от необходимости закупать в дальнейшем российские снаряды.

Новая САУ «Богдана» — гибрид: шасси украинского танка Т-84 «Оплот», башня польской САУ AHS Krab («Краб»). О пушке, которая будет устанавливаться на «Богдане», ничего, кроме калибра, неизвестно: это может быть как немецко-польское 155-миллиметровое орудие, установленное на «Крабе», так и пушка украинской разработки. Идея скрестить «Краба» с «Оплотом» и получить «Богдану» пришла в голову украинским военным еще в 2016 году, но до последнего времени было не ясно, будет ли это САУ с орудием традиционного для стран бывшего СССР калибра 152 мм или предпочтение отдадут 155 мм.

Украинские военные эксперты связывают большие надежды с утолщением калибра собственных орудий под натовские стандарты. Как пишет в «Деловой столице» киевский военный эксперт Михаил Жирохов, с появлением на вооружении САУ 155-миллиметрового калибра Украина получит серьёзное преимущество перед Россией и «гибридными войсками в Донбассе» по логике — артиллерия большего калибра может стрелять дальше и более мощными снарядами. У Украины на складах ещё достаточно советских снарядов, но их запасы не бесконечны, «а закупать их у России никто не будет», указывает Жирохов. Он добавляет: переход на натовские стандарты откроет украинским оружейникам доступ к современным западным технологиям и позволит в дальнейшем построить завод по производству 155-миллиметровых боеприпасов.

Говорить о преимуществах западного калибра над советским некорректно, и если Украина решила сравнить толщину стволов, разница в три миллиметра между советским и натовским калибрами на дальнобойность артиллерии и разрушительные возможности снарядов не влияет, отметил в комментарии News.ru военный эксперт Виктор Мураховский : «Какое-то количество 155-миллиметровых САУ могло бы изменить расстановку сил в Донбассе, где обе стороны используют старую советскую технику но перспективы встать на вооружение ВСУ у „Богданы“ незавидные».

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САУ AHS Krab («Краб»)

Мураховский напомнил, что производители «Оплота» не осилили даже скромный по объёму тайский оборонный заказ. Поэтому нет смысла говорить о серийной САУ на его платформе, так же как и нет смысла верить в перспективы постройки на Украине завода по производству снарядов для САУ и гаубиц. «Во всём мире всего пять стран могут финансово и технически позволить себе полный цикл производства артиллерийских боеприпасов. Украина в их число не входит и не войдёт», — указал он.