Ещё
Украина начала производство боеприпасов по стандартам НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина начала производство боеприпасов по стандартам НАТО 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинский завод «Импульс», входящий в состав госконцерна «Укроборонпром», начал серийное производство боеприпасов, которые соответствуют стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Как говорится в сообщении, на предприятии начато производство боеприпасов ПГОФ-40 для 40-мм автоматического гранатомета, сборка которых сейчас осуществляется вручную. Завод также пытается увеличить объем производства боеприпасов путем механизации производства и внедрения новых технологий.
Кроме того, на предприятии освоили производство инертных боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.
Помимо этого, завод также осваивает производство боеприпасов ВОГ-25В, предназначенных для стрельбы из подствольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении вооруженных сил.
В декабре 2014 года Верховная Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Тем не менее, в июне 2016 года украинский парламент принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. По мнению экспертов, Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшие двадцать лет.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россияне бегут с Дальнего Востока310
Российский певец покончил с собой124
Россия пошла против решения США5
Греция парировала выпад России392
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение