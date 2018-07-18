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Военным досрочно передали полк С-400
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Военным досрочно передали полк С-400 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: ТАСС
Первый в 2018 году полк систем ПВО С-400 "Триумф" досрочно передан Минобороны России.
Церемония передачи "Триумфов" прошла на астраханском полигоне Капустин Яр, где вся выпущенная зенитная техника проходит тестовые стрельбы.
— На полигоне выполнялись облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно, — цитирует ТАСС главу концерна "Алмаз-Антей" Яна Новикова.
С-400 — российский зенитный комплекс среднего и большого радиуса действия. Предназначен для перехвата всех типов воздушных целей в радиусе 400 километров на любой высоте. С подключением дополнительных модулей радиус действия комплекса увеличивается до 600 километров. Ряд зарубежных военных экспертов признали "Триумф" лучшей системой ПВО в мире. Контракты на покупку С-400 заключили Китай, Турция, Индия и ряд других стран.
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