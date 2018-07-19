СМИ: размещение Aegis Ashore на севере Японии могут отменить

ТОКИО, 19 июля. / ТАСС /. Власти Японии допускают возможность отказа от идеи размещения комплекса ПРО Aegis Ashore на территории префектуры Акита. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что министерство обороны Японии проверит, какое воздействие могут оказать электромагнитные волны от радаров системы ПРО на повседневную жизнь местного населения. «И если [воздействие] будет неуместным, не исключается отказ от размещения [комплекса]», — цитирует агентство источник в администрации префектуры.

Решение провести проверку вызвано соответствующими опасениями, которые местные жители высказали в недавнем актировании, проведенном японским оборонным ведомством

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ , выступая 18 июня в парламенте, заявил, что его кабинет не намерен менять планы размещения Aegis Ashore, несмотря на последние позитивные сдвиги в ситуации вокруг КНДР . Перед этим в мае министр обороны Онодэра объявил, что два наземных комплекса ПРО американского производства Aegis Ashore будут развернуты на противоположных концах главного японского острова Хонсю — в префектуре Ямагути на юго-западе и в префектуре Акита на севере. Местные власти обеих префектур негативно относятся к идее размещения у себя комплексов ПРО и открыто выступают против этой инициативы правительства Японии.

Двух установок Aegis Ashore, как утверждает японское правительство, будет в целом достаточно, чтобы защитить всю территорию страны от удара баллистических ракет. Токио указывает при этом в основном на угрозу со стороны КНДР. Однако Aegis Ashore можно использовать также для перехвата крылатых ракет большой дальности, в частности китайских.