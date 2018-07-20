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Украинских силовиков уличили в продаже оружия ополченцам
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Силовики продают оружие ополченцам, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Twitter
Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики продают оружие ополченцам в Донбассе.
Он напомнил, что ранее командование ДНР сообщало о продаже украинскими силовиками оружия, "подтвердив свои данные демонстрацией трофейных пулеметов Калашникова и номерного списка проданного оружия".
"Мы подтверждаем, что оружие продается как на нашу сторону, так и на территорию Украины", — сказал Басурин в пятницу журналистам, добавив, что оружие в ДНР украинские силовики продают с 2014 года.
По словам Басурина, украинское командование сейчас проводит проверки в подразделениях силовиков.
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