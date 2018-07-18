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В Сирии разбился военный самолет
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В Сирии разбился военный самолет 

Рамблер 4 часа назад
На северо-востоке Сирии разбился военный самолет, передает агентство Al-Masdar News. Обломки неизвестного летательного аппарата были обнаружены в провинции Эль-Хасака, в 15 километрах от города Эш-Шаддад.
Предположительно, самолет принадлежал возглавляемой США коалиции. Сейчас на месте обнаружения обломков работают следователи, выясняя обстоятельства произошедшего.
Провинция, где обнаружены обломки, контролируется оппозиционными Сирийскими демократическими силами. Есть версия, что обломки могут принадлежать не военному самолету, а американской баллистической ракете, запущенной системой M142 HIMARS. Именно эти установки ранее использовались в Сирии боевиками "Исламского государства" (организации, запрещенной в России).
Напомним, коалиция стран во главе с США создана в 2014 году. Основной задачей организации называют оказание поддержки с воздуха иракским властям и сражающимся с боевиками в Сирии группировкам.
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