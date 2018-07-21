«Совершенный» отразил атаку с воздуха в Японском море

В ходе учений корабль взаимодействовал с противолодочными самолетами Ил-38 морской авиации флота.

Корвет Тихоокеанского флота «Совершенный» провел в Японском море артиллерийскую стрельбу по воздушной цели. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Сегодня экипаж корвета Тихоокеанского флота "Совершенный" в акватории Японского моря продолжил отработку действия одиночного корабля в море», — сказано в сообщении.

В сообщении также сказано, что в ходе учений корабль отразил атаку условного противника с воздуха.

«Решая задачи противовоздушной обороны, артиллеристы корвета выполнили стрельбу по воздушной цели — сбрасываемой авиационной парашютной мишени. В этом эпизоде корабль взаимодействовал с противолодочными самолетами Ил-38 морской авиации флота», — говорится в сообщении.