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Российский корабль отразил атаку с воздуха
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«Совершенный» отразил атаку с воздуха в Японском море 

ТК «Звезда» 1 час назад
В ходе учений корабль взаимодействовал с противолодочными самолетами Ил-38 морской авиации флота.
Корвет Тихоокеанского флота «Совершенный» провел в Японском море артиллерийскую стрельбу по воздушной цели. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Сегодня экипаж корвета Тихоокеанского флота "Совершенный" в акватории Японского моря продолжил отработку действия одиночного корабля в море», — сказано в сообщении.
В сообщении также сказано, что в ходе учений корабль отразил атаку условного противника с воздуха.
«Решая задачи противовоздушной обороны, артиллеристы корвета выполнили стрельбу по воздушной цели — сбрасываемой авиационной парашютной мишени. В этом эпизоде корабль взаимодействовал с противолодочными самолетами Ил-38 морской авиации флота», — говорится в сообщении.
В День ВМФ РФ корвет «Совершенный» примет участие в первом Международном дальневосточном морском салоне во Владивостоке.
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