Украинские видеоблогеры проникли на танковый склад

Украинские видеоблогеры проникли на неохраняемый танковый склад

В Харькове двое руферов пробрались на неохраняемый танковый склад и опубликовали оттуда видео. Ролик доступен на канале блогера под ником DIMA TOTAL на YouTube.

Блогерам удалось беспрепятственно проникнуть на территорию базы. Как видно на кадрах, охрана на объекте отсутствует, сторожевая вышка проржавела и частично развалилась, а ворота между отдельными частями склада открыты. На видео руферы демонстрируют ряды танков с эмблемами украинских Вооруженных сил, в том числе и десять новых танков Т-64БМ «Булат». Всего на неохраняемой базе, по словам авторов ролика, находятся 300 танков. Также на кадрах можно заметить танковоз.

Кроме того, блогеры проникли в бункер, находящийся на территории базы, где продемонстрировали запасы военного оборудования и снаряжения.

Как пояснили авторы в комментариях под роликом, видео снято в Харькове в районе Сортировка. В 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный начинается территория Харьковского бронетанкового завода. Можно предположить, что именно туда и проникли блогеры.