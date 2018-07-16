Британцы оставят себе истребители Typhoon

Истребители 4-го поколения Typhoon останутся на вооружении британских ВВС до 2040 года

Британское министерство обороны обнародовало новую стратегию развития Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF). Как сообщается в опубликованном в понедельник документе, их основой на ближайшие десятилетия останутся американские истребители пятого поколения F-35 и европейские истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

"Наш боевой потенциал в воздухе в значительной степени будет опираться на Typhoon и F-35 в ближайшие десятилетия", — говорится в нем.

Там же отмечается, что Великобритания будет продолжать инвестировать в модернизацию истребителей Typhoon до 2040 года, чтобы те по своим боевым возможностям могли превосходить истребители четвертого поколения.

В документе отмечается также, что годовой оборот в британском военно-воздушном секторе достиг £6 млрд

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила в понедельник, что правительство инвестирует £2 млрд ($2,7 млрд) в проект создания нового истребителя Tempest, который в будущем должен заменить самолеты Typhoon. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон , в свою очередь, заявил, что проектируемый самолет может осуществлять полеты как в беспилотном режиме, так и под управлением экипажа.

В реализации проекта участвует группа предприятий под названием Team Tempest, куда вошли британская военно-промышленная корпорация BAE Systems, европейский производитель ракетных систем MBDA, а также британский производитель авиадвигателей Rolls Royce.