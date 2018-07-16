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США заявили о победе F-35 над Су-57
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В США заявили о победе F-35 над Су-57 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Россия, отказавшись от серийного производства Cу-57, фактически признала поражение в возможности создания истребителя пятого поколения, пишет Business Insider.
«Россия более или менее признает поражение в создании возможного истребителя пятого поколения», — заявил американскому изданию эксперт в области боевой авиации Королевского Объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк.
Главной причиной отказа от серийного производства перспективного самолета британский эксперт видит в отсутствии финансирования, вызванном, в частности, замораживанием совместной российско-индийской программы по созданию истребителя пятого поколения.
Хотя каждый Су-57 стоит 40 миллионов долларов, что в два с лишним раза дешевле американского F-35 Lightning II, такая цена, полагает Бронк, все равно остается высокой по сравнению с другими самолетами, в связи с чем Россия «может просто обвешать свои более старые самолеты большим количеством маскарадных радаров и ракет, поскольку планер Су-57 на самом деле никогда не был невидимым».
Издание приходит к выводу, что на фоне российских проектов по модернизации танков, подлодок и ядерного оружия, именно Су-57 стал «первой жертвой бюджетного кризиса», а развитие китайской военной авиации вызывает еще большее отставание России в «мире первоклассных военных».
В июле 2018 года вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что, поскольку «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», то «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения».
Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки самолетов в войска, планируется, что установочная партия составит 12 машин.
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