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Липецкий авиацентр получит Су-57
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Липецкий авиацентр получит Су-57 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Липецкий авиацентр ВКС России одним из первых в стране получит истребители пятого поколения Су-57.
— Сегодня авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение ВКС России. В ближайшее время мы получим новую машину — Су-57, предназначенную для завоевания господства в воздухе, — рассказал начальник центра генерал-луйтенант Юрий Сушков на празднике, посвященном 100-летию присутствия авиации в Липецке. Слова генерала приводит РИА Новости. Напомним, Миноболроны планирует получить самолеты нового типа в 2019 году, контракт на их поставку уже заключен.
Первым самолеты пятого поколения из опытно-боевой партии получит летно-испытательный центр в Ахтубинске. Там Су-57 проверят во всех режимах и затем передадут его для освоения в войска. Липецкий авиацентр занимается обучением пилотов работе на новой технике.
Главным событием праздничной программы в Липецке стали показательные полеты пилотажных групп: местные "Соколы России" выступали на Су-35, "Русские Витязи" на Су-30СМ, "Стрижи" на МиГ-29, "Беркуты" — на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник". Летчики показали выполнение группой элементов сложного и высшего пилотажа, возможности сверхманевренных машин с управляемым вектором тяги.
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