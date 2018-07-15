Липецкий авиацентр получит Су-57

Липецкий авиацентр ВКС России одним из первых в стране получит истребители пятого поколения Су-57.

— Сегодня авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение ВКС России. В ближайшее время мы получим новую машину — Су-57, предназначенную для завоевания господства в воздухе, — рассказал начальник центра генерал-луйтенант Юрий Сушков на празднике, посвященном 100-летию присутствия авиации в Липецке. Слова генерала приводит РИА Новости. Напомним, Миноболроны планирует получить самолеты нового типа в 2019 году, контракт на их поставку уже заключен.

Первым самолеты пятого поколения из опытно-боевой партии получит летно-испытательный центр в Ахтубинске . Там Су-57 проверят во всех режимах и затем передадут его для освоения в войска. Липецкий авиацентр занимается обучением пилотов работе на новой технике.

Главным событием праздничной программы в Липецке стали показательные полеты пилотажных групп: местные "Соколы России" выступали на Су-35, "Русские Витязи" на Су-30СМ, "Стрижи" на МиГ-29, "Беркуты" — на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник". Летчики показали выполнение группой элементов сложного и высшего пилотажа, возможности сверхманевренных машин с управляемым вектором тяги.