Британский самолет подозрительно покружил у Крыма

У берегов Крыма засекли британский самолет-разведчик

Самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании провел разведку около берегов Крыма . Об этом сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.

Royal Air Force Sentinel R1 ZJ961 RRR9987 departed Akrotiri at approx 0605z — Black Sea mission pic.twitter.com/GNUCwkPG36— Mil Radar (@MIL_Radar) 13 July 2018 Самолет Raythen Sentinel вылетел с британской военной базы Акротири на острове Кипр примерно в 09:05 мск.

​На опубликованной карте видно, что маршрут воздушного судна пролегал над Черным морем неподалеку российского полуострова. Самолет облетел Крым как минимум дважды.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Так, в июне американский беспилотник провел многочасовой полет вдоль побережья Крыма.

Минобороны обратило внимание на то, что с начала года зарубежные летательные аппараты были не раз замечены у российских границ. Ведомство призвало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, подобная практика является стандартной для США как минимум с 2015 года и будет сохраняться и далее. Стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, а потому с каждым годом американское оборонное ведомство выделяет на подобные полеты все больше и больше средств, заметил Рожин.