Британский самолет подозрительно покружил у Крыма

Самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании провел разведку около берегов Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.
Самолет Raythen Sentinel вылетел с британской военной базы Акротири на острове Кипр примерно в 09:05 мск.
Royal Air Force Sentinel R1 ZJ961 RRR9987 departed Akrotiri at approx 0605z — Black Sea mission pic.twitter.com/GNUCwkPG36— Mil Radar (@MIL_Radar) 13 July 2018
На опубликованной карте видно, что маршрут воздушного судна пролегал над Черным морем неподалеку российского полуострова. Самолет облетел Крым как минимум дважды.
В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Так, в июне американский беспилотник провел многочасовой полет вдоль побережья Крыма.
Минобороны обратило внимание на то, что с начала года зарубежные летательные аппараты были не раз замечены у российских границ. Ведомство призвало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, подобная практика является стандартной для США как минимум с 2015 года и будет сохраняться и далее. Стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, а потому с каждым годом американское оборонное ведомство выделяет на подобные полеты все больше и больше средств, заметил Рожин.
Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию России и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности всей страны.