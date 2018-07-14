Рогозин дал поручение «Энергомашу»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин принял решение немедленно приступить к формированию корпорации ракетного двигателестроения на базе НПО "Энергомаш".
"При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ (ракетно-космической техники) принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Формирование холдинга на базе НПО "Энергомаш" ведётся уже несколько лет, но завершение процессе постоянно откладывается.
При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения pic.twitter.com/SDXv14xydt— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 14 July 2018