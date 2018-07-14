Рогозин дал поручение «Энергомашу»

Рогозин поручил сформировать холдинг ракетного двигателестроения

"При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ (ракетно-космической техники) принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Формирование холдинга на базе НПО "Энергомаш" ведётся уже несколько лет, но завершение процессе постоянно откладывается.