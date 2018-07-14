Порошенко обратился с просьбой к французам

Порошенко попросил Францию направить часть вертолётов Airbus Helicopters для нужд ВСУ

Об этом сообщается на сайте президента.

В ходе встречи с руководством французской компании-производителя и послом Франции в Украине Порошенко заявил, что покупка вертолётов должна поддержать создание единой системы авиационной безопасности Украины.

Он отметил, что хотел бы внести поправки в подтверждающее сделку соглашение, которое будет подписано через месяц.

«Мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолётов, могла пойти для вооружённых сил Украины», — сказал украинский президент.

Он добавил, что в связи с этим можно внести уточнения по комплектации вертолётов для таких целей.

Порошенко не исключил в дальнейшем создания совместного предприятия по производству вертолётов на территории Украины.

«Это первая наша объёмная работа и я не исключаю возможности создания совместных предприятий. У Украины очень мощная база вертолетостроения. С общими проектами мы можем выходить и на рынки третьих стран, в чем я очень заинтересован», — заключил украинский президент.