Порошенко обратился с просьбой к французам

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поставка вертолётов компании Airbus Helicopters усилит возможности служб безопасности страны, а также попросил Францию разрешения о передаче части вертолётов вооружённым силам Украины.
Об этом сообщается на сайте президента.
В ходе встречи с руководством французской компании-производителя и послом Франции в Украине Порошенко заявил, что покупка вертолётов должна поддержать создание единой системы авиационной безопасности Украины.
Он отметил, что хотел бы внести поправки в подтверждающее сделку соглашение, которое будет подписано через месяц.
«Мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолётов, могла пойти для вооружённых сил Украины», — сказал украинский президент.
Он добавил, что в связи с этим можно внести уточнения по комплектации вертолётов для таких целей.
Порошенко не исключил в дальнейшем создания совместного предприятия по производству вертолётов на территории Украины.
«Это первая наша объёмная работа и я не исключаю возможности создания совместных предприятий. У Украины очень мощная база вертолетостроения. С общими проектами мы можем выходить и на рынки третьих стран, в чем я очень заинтересован», — заключил украинский президент.
Ранее сообщалось, что украинское правительство и компания Airbus Helicopters подписали соглашение о поставке 55 вертолётов для Национальной полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, приграничной службы и войск Национальной гвардии Украины.