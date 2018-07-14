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Россия испытала гиперзвуковой «Кинжал»
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CNBC сообщил об успешных испытаниях в России гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал» 

ТАСС 2 часа назад
Гиперзвуковые ракеты из состава новейшего российского комплекса "Кинжал" успешно проходят испытания и, скорее всего, могут быть готовы к боевому применению уже к 2020 году. С таким утверждением выступил в пятницу телеканал CNBC, который ссылается на источники, знакомые с докладами разведки США на эту тему.
По их данным, к настоящему моменту три испытания "Кинжала" завершились успешно. Последнее из них состоялось в текущем месяце. Ракета поразила цель на расстоянии около 800 км, утверждает CNBC.
Всего Россия провела к настоящему моменту 12 испытаний на истребителе-перехватчике МиГ-31, сообщают источники телеканала. Сейчас, по их данным, ведутся работы по подготовке испытаний "Кинжала" на стратегических бомбардировщиках. CNBC отмечает, что в настоящий момент США не обладают средствами обороны, с помощью которых можно защититься от "Кинжала".
Ранее источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.
Впервые о комплексе "Кинжал" в марте этого года сообщил президент РФ Владимир Путин. Ракета комплекса летит в 10 раз быстрее скорости звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО. На сегодняшний день в состав "Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, способный нести только одну гиперзвуковую ракету.
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