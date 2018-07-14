Генерал ВСУ рассказал о плачевной ситуации с ПВО

Украинский генерал рассказал о плачевной ситуации с ПВО

На Украине сложилась плачевная ситуация с противовоздушной обороной, поскольку большая часть ракет для ЗРК производится в России , а остальные сняты с вооружения. Об этом написал в своем блоге на портале "Обозреватель" генерал-лейтенант запаса ВСУ Дмитрий Уманец.

По утверждению генерала, у украинской ПВО есть определенный потенциал, который, в первую очередь, заключается в наличии зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1".

В то же время, отметил он, все производство ЗРК и научная база остались в России, а киевские власти не торопятся отремонтировать даже имеющиеся в наличии комплексы.

Кроме того, добавил он, имеются проблемы с порохом и ракетами. В частности, ракеты для ЗРК С-300 производятся в России, а ракеты для С-125 сняты с вооружения даже на Украине. Отсутствуют в стране и боеприпасы для комплексов С-200.

"Что касается ракет — то мы используем старый парк, который остался на базах, складах. Вы знаете, что некоторые ракеты уже взлетели в воздух и не один раз благодаря "наивысшей степени" руководства государства и руководства Вооруженных сил. Дай бог, чтобы дальше такое не повторилось", — резюмировал Уманец.