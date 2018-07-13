F-35 против А-10: как Пентагон заработал на невидимках 

Идея частично или полностью заменить дозвуковой штурмовик поддержки времен холодной войны новейшим истребителем-невидимкой пришла в голову американским военным несколько лет назад. Программа летных испытаний разрабатывалась три года, однако в итоге длилась меньше недели и состояла всего из четырех вылетов. Один вылет проходил на аэродроме корпуса морской пехоты Юма в Калифорнии, три других — на базе вооружения морской авиации в Чайна Лейк. В ходе тестирования военные проверяли, способен ли F-35 выполнять задачи по поддержке сухопутных войск эффективней, чем A-10.