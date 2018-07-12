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Это будет очень грозное оружие — Американские СМИ сравнили Т-14 и Abrams
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Это будет очень грозное оружие — Американские СМИ сравнили Т-14 и Abrams 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Перевес остался на стороне русского танка.
Российский новейший танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» в будущем станет очень грозным оружием, считает американское издание National Interest.
По словам автора статьи, Т-14 — это пример принципиально иного подхода к проектированию танков и бронетехники в принципе.
Советские танки были относительно простыми в эксплуатации, чрезвычайно прочными и производились в массовых количествах Для конструкторов выживаемость экипажа была второстепенной задачей. Но вот с выходом Т-14, ситуация кардинально изменилась.
Этот танк оснащен множеством продвинутых функций, которые никогда ранее не были реализованы ни на одной машине в мире. Более того, необитаемая башня повысила выживаемость экипажа. По мнению автора статьи, это связано с тем, что Россия стремиться к контрактной форме службы и как следствие профессионализации армии.
Помимо этого танк оснащен комплексом динамической защиты, который способен перехватить противотанковые снаряды и ликвидировать их безопасно для живой силы.
В дополение к этому, по информации автора, Т-14 оборудован динамическим бронированием, которое должно отражать выстрелы из ручных противотанковых гранатомётов, а также разрушать современные подкалиберные противотанковые снаряды. Все эти разработки повышают выживаемость экипажа.
Однако, списывать старый проверенный «Abrams» со счетов тоже не нужно. Его модификация M1A3 обещает стать более легкой и маневренной. Помимо этого обновленная версия американских танков, по информации автора статьи, должна получить новейшие управляемые противотанковые снаряды, которые будут поражать цели на расстоянии в 12 километров. Здесь и начнется главное противостояние российской и американской машины. Кто кого быстрее увидит, тот и победит.
Автор статьи отмечает, что новейшие системы Т-14 дают российскому танку преимущество.
«Это будет очень грозное оружие», — говорит автор в заключении.
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