Эксперт рассказал о новых возможностях будущих российских БМП

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал о разрабатываемых специалистами элементах будущих танков.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский прокомментировал планы о замене танка «Армата» на иные боевые машины, основанные на более новых физических принципах.

Он отметил, что изобретаются новые метательные принципы вооружения для пушки. Главной задачей стоит создание пушки, которая использует электромагнитные принципы метания боеприпаса, без использования взрывчатого вещества, а используя лишь электромагнитную энергию.

«Это электромагнитное оружие, жидкие метательные вещества и прочие вещи, пока которым очень далеко до практической реализации», — сообщил Мураховский «Звезде».

Он добавил, что так, в первую очередь значительно вырастут начальные скорости. По словам эксперта, они составят примерно 2000 метров в секунду.

Тем не менее, Мураховский не смог назвать в течение какого времени эти идеи могут быть реализованы. Эксперт добавил, что прежде эти концепции должны быть тщательно научно проработаны.