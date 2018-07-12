Ещё
Эксперт рассказал о новых возможностях будущих российских БМП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о новых возможностях будущих российских БМП 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал о разрабатываемых специалистами элементах будущих танков.
Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский прокомментировал планы о замене танка «Армата» на иные боевые машины, основанные на более новых физических принципах.
Он отметил, что изобретаются новые метательные принципы вооружения для пушки. Главной задачей стоит создание пушки, которая использует электромагнитные принципы метания боеприпаса, без использования взрывчатого вещества, а используя лишь электромагнитную энергию.
«Это электромагнитное оружие, жидкие метательные вещества и прочие вещи, пока которым очень далеко до практической реализации», — сообщил Мураховский «Звезде».
Он добавил, что так, в первую очередь значительно вырастут начальные скорости. По словам эксперта, они составят примерно 2000 метров в секунду.
Тем не менее, Мураховский не смог назвать в течение какого времени эти идеи могут быть реализованы. Эксперт добавил, что прежде эти концепции должны быть тщательно научно проработаны.
Ранее возможность замены танка «Артама» прокомментировал бывший руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Маев. По его мнению, она будет возможна при достаточном развитии фундаментальной науки, технологий, конструкторской мысли, производства и финансирования.
ТК «Звезда»: последние новости
В России разрабатывают самолет-антиспутник В Турции назвали покупку ЗРК С-400 у России срочной необходимостью Украина и США приступили к совместным учениям в Черном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками275
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала46
Умер Виктор Фетисов2
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС149
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение