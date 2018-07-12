Катар «передумал» покупать С-400

Бахрейнская газета «Ахбар Аль-Халидж» со ссылкой на американский исследовательский центр сообщает, что Катар решил отменить сделку на покупку российских комплексов противовоздушной обороны С-400 после получения предупреждения от США. Говорится об отсутствии угроз Катару со стороны Саудовской Аравии из-за его желания приобрести российские противоракетные системы, потому как Эр-Рияд в свое время также выражал желание купить эту систему.
«Нежелание Катара приобрести российские противоракетные системы не связано с позицией Саудовской Аравии. По правде говоря, Вашингтон пригрозил Дохе из-за желания приобрести российское передовое вооружение, которое она хотела интегрировать в военную сеть на Аравийском полуострове, где в основном присутствует американское вооружение», — говорится в докладе, опубликованном позавчера.
Автор доклада Билял Сааб считает, что США «выиграют битву» и не допустят, чтобы Катар приобрел российские противоракетные системы, поскольку Доха «не может пойти против Вашингтона, который является основным гарантом его безопасности на данный момент». В докладе также отмечается, что США будет трудно помешать странам Персидского залива заключить подобные сделки в будущем из-за расширения влияния России в регионе «через сирийские ворота», несмотря на то, что американское оружие — лучшее в мире.