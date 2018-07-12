В Европе появится «юркий конкурент „Рапторам“ США»

«Юркий конкурент „Рапторам“ США»: европейский истребитель пятого поколения оценил генерал авиации РФ

"Недавно я встречался с одним из летчиков-испытателей Европы, и он отмечал, что об истребителях пятого поколения в ЕС разговоры пока не ведутся. Пока страны Евросоюза продолжают эксплуатировать прошедшие глубокую модернизацию боевые машины поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. То, что показали в Dassault Aviation — лишь концепт "на бумаге", до воплощения в жизнь которого еще очень далеко.

С другой стороны, европейские самолеты всегда показывали себя с лучшей стороны, там исторически наработана своя школа создания боевой авиации. На первом месте, конечно, всегда стояли немцы, французы уверенно занимали второе-третье места, деля их в разное время со шведами и другими производителями. Истребители французов неплохо показывали себя в бою и всегда отлично адаптированы под психофизиологические нужды пилота. Не исключено, что показанный сегодня концепт когда-нибудь будет воплощен в жизнь и станет достойным изделием", — отмечает специалист.

Французская компания Dassault Aviation впервые показала изображение европейского истребителя пятого поколения. Проект по внешнему виду вобрал в себя ряд характеристик предыдущих моделей ЕС — Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. В СМИ уже предположили, что выбранная европейскими инженерами аэродинамическая схема похожа на концепт американского истребителя шестого поколения F/A-XX. Из показанного можно заключить немного — фонарь кабины истребителя указывает на то, что экипаж будет состоять из двух человек. И, судя по изображению, истребитель, скорее всего, будет легким, класса российского МиГ-29.

"На сегодняшний день в мире существует лишь три истребителя пятого поколения — американский F-22 "Раптор", также американский F-35 "Молния" и российский перспективный Су-57. О машинах США мало что известно — Штаты не торопятся показать их в бою, заявляя лишь об уникальных характеристиках. Российская новейшая машина сейчас проходит испытания уже в реальных операциях, в том числе в Сирии. Если европейский концепт воплотят в жизнь, это будет четвертая машина этого поколения.

Вероятнее всего, истребитель французов будет более юрким, чем американские машины, но сейчас точно судить об этом невозможно. Но нужно отдавать отчет о сроках проекта — от планов "на бумаге" перейти к производству и закончить испытания готовой машины всегда занимало более 10 лет. С учетом современных цифровых технологий, когда не нужно делать многочисленные чертежи вручную, можно воплотить проект "в железе" лет через 7. Но с учетом испытаний все равно полноценная боевая машина будет представлена не раньше, чем через 10 лет", — подчеркивает эксперт боевой авиации.

Ставка на маневренность

В апреле сообщалось, что европейские компании Airbus (производитель боевых самолетов Eurofighter) и Dassault Aviation (производитель Rafale) заключили соглашение по разработке и выпуску истребителей нового поколения в Европе, которые должны стать конкурентом американских F-35. Предполагается, что созданная французами техника станет универсальной платформой, на ее базе впоследствии будут создавать пилотируемый и беспилотный варианты истребителей.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого . Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальнем и ближнем бою, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Сейчас у России десять таких машин, в этом году планируется поставить армии еще две. Всего предполагается оснастить армию РФ двумя эскадрильями по 12 машин.

"Европейский истребитель, если будет создан, может стать вполне конкурентным. Если, конечно, его создатели сделают ставку на соотношение "цена-качество", как сегодня сделала Россия на модернизированное поколение Су-27 — это Су-34, Су-37 и другие. У нас производство этих машин хорошо отлажено, они дешевы и выполняют огромный спектр задач. Потому заслуженно пользуются популярностью у многих стран мира.

Наш перспективный Су-57 — это тяжелый истребитель, он сверхманевренный, но все же нацелен на выполнение оперативно-тактических задач, таких как перехват, прикрытие районов, уничтожение заданных целей. Однако параллельно Россия не отказывается от легких МиГ-29, юрких машинах, предназначенных для ближнего боя, прикрытия и сопровождения воздушных судов. Поэтому РФ от этого класса самолетов не отказывается, они останутся актуальными еще очень долго. Если истребитель французов будет признан удачным, именно это качество станет определяющим для покупки.