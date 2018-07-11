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В сеть утекли секретные документы о беспилотниках США
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В сеть утекли секретные документы о беспилотниках США 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Rick Wilking / Reuters
На одном из хакерских форумов оказались выставлены на продажу секретные документы американских военных. Об этом сообщает The Bleeping Computer со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности компании Recorded Future.
Некоторые украденные файлы включают учебники для обслуживания беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper, различные учебные пособия по созданию самодельных взрывных устройств, руководства по эксплуатации танка M1 Abrams и подробное описание тактики танкового взвода.
По словам экспертов, утекшие материалы позволят противникам оценивать технические возможности и недостатки в одном из самых технологически совершенных беспилотных аппаратов, который состоит на вооружении ВВС и ВМС США.
Специалисты выяснили, что хакеры продавали данные по цене от 150 до 200 долларов, что довольно дешево для подобных документов. Чтобы украсть учебные пособия, взломщики использовали старую уязвимость в роутерах Netgear, которая позволяла получить доступ к устройству с помощью ввода стандартного пароля. Некоторые из таких маршрутизаторов находились на территории военных объектов. Эксперты полагают, что часть документов была украдена из Пентагона или у офицеров Армии США.
Инцидент можно было бы легко предотвратить, если бы IT-подразделения военных баз лучше следила за безопасностью и меняла бы стандартные учетные данные, уверены специалисты.
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