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Почему «Огненный ёж» не приняли на вооружение
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«Огненный ёж» из 88 автоматов ППШ: почему он не был принят на вооружение 

Русская семерка 11 июля 2018
Фото: Русская семерка
Эта задумка конструкторов туполевского КБ по усовершенствованию вооружения советских самолетов-штурмовиков в Великую Отечественную войну так и не нашла своего применения, несмотря на ее кажущуюся эффективность. В серийное производство «Огненный ёж» не запустили и после окончания Второй мировой.

Пионерами были американцы

Советские штурмовики хотели оснастить сцепкой «пэпэша» — пистолетов-пулеметов Шпагина, легендарного советского автоматического оружия, которое за функциональность уважали даже немцы, не брезгуя пользоваться ППШ, если он доставался им в качестве трофея.
Следует отметить, что советские конструкторы в этом плане пионерами не были — за 23 года до них, в 1921 году, нечто подобное придумали американцы, установив на экспериментальных самолетах батареи пистолетов-пулеметов «Томпсон». В конечном итоге от этой затеи отказались — блоки «Томпсонов» надо было долго и нудно перезаряжать на земле, к тому же убойная мощность зарядов ПП не годилась для самолетов — все-таки в пистолете-пулемете используются пистолетные патроны, эффективность поражения которых в условиях полета крайне низка.

«Огненный ёж» о 88 «иголках»

Боевая батарея, придуманная в 1944 году А. Надашкевичем и С. Савельевым, состояла из платформы в комплекте 88 ППШ, крепившейся в советском штурмовике Ту-2С. Эта сцепка пистолетов-пулеметов, прозванная «Огненным ежом», предназначалась для поражения пехоты противника. В каждом из 11 рядов ППШ-платформы, крепившейся в бомбовом отсеке штурмовика, было по 8 пистолетов-пулеметов. Соответственно, в магазине отдельно взятого «пэпэша» имелось по 71 патрону. При стрельбе бомбовый отсек открывался, и пилот через спецприцел вел огонь из кабины самолета. Перезаряжался «Огненный еж» на земле, платформу-сцепку для этого спускали на землю тросами.

Когда и как испытывали «ежа»

Испытания нового вооружения штурмовых самолетов прошли спустя год после Победы. Плотность огня испытателей удовлетворила. К слову, в истории самолетного вооружения того времени это был единственный самолет в мире с таким большим количеством стволов. Но «Огненный еж» оказался оружием кратковременного применения. Вдобавок, перезаряжать его можно было только на земле, что тоже стало большим минусом в боевой обстановке. Плюс платформа со снаряженными 88 ППШ на борту весила более полутоны, что сильно снижало маневренные качества тогдашних штурмовых самолетов.
В итоге от массового производства «Огненного ежа» и уж тем более от принятия его на вооружение в Советскую Армию пришлось отказаться. В боевых действиях этот многоствольный агрегат участия так и не принял.
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