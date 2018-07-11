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Чавушоглу назвал необходимостью покупку Турцией С-400
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Чавушоглу назвал необходимостью покупку Турцией С-400 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Решение Турции приобрести российские зенитно ракетные системы С-400 объясняется «срочной необходимостью по защите своего воздушного пространства», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Турция — суверенное государство, и должна принимать меры для защиты своих границ», — приводит заявление Чавушоглу, сделанное на проходящем в Брюсселе форуме NATO Engages, ТАСС.
«Мы планировали приобрести подобные системы у США на протяжении десяти лет, но эти попытки не увенчались успехом», — отметил Чавушоглу.
Он добавил, что безуспешными оказались обращения с подобными предложениями и к другим союзникам по НАТО. «Поэтому мы приняли российское предложение», — заключил глава турецкого МИД.
Он добавил, что не верит в санкции, но если кто-нибудь из союзников решится на подобный шаг, Анкара не оставит его без ответа.
Напомним, на прошлой неделе Чавушоглу также заявлял о готовности ввести зеркальные меры. «Они говорят: „Вы покупаете С-400, мы вводим санкции“. Если вы применяете санкции, то вы увидите наш ответ», — пообещал он.
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