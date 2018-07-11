«Стволы» для неонацистов: как иностранное оружие воюет в Донбассе

Пути для вооружения Киева западные страны находят разные — от безвозмездных крупных поставок вооружения советского производства до локализации самых современных израильских винтовок и пулеметов
В Верховный суд Израиля в понедельник, 9 июля, поступил иск правозащитных организаций страны, которые требуют запретить поставки оружия на Украину, где, по их словам, «это оружие используется силами, которые открыто проповедуют неонацистскую идеологию».
Правда, как заявил 21 августа 2017 года украинскому изданию «Сегодня» израильский министр экологии и министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин, его страна не поставляет на Украину летальное (то есть непосредственно используемое для убийства) оружие: «Как правило, Израиль, как и практически все западные страны, не поставляет в зоны конфликта поражающее оружие…. это наша общая политика».
Но так ли это на самом деле?
Ограничения на поставки летального оружия в зону конфликта обходятся через его производство на Украине по израильской лицензии лицензии. Как говорится, те же яйца, только в профиль.
«Параллельным курсом в октябре 2014 года в зону АТО отправилась первая партия снайперских винтовок «Форт-301» калибра 7,62 на 51 мм, которую получил батальон территориальной обороны «Полтавщина» (часть бойцов которого составили активисты Евромайдан — прим. авт.), — сообщило 17 ноября 2017 года издание Depo.ua. — Снайперская винтовка «Форт-301» является лицензионной копией израильской снайперской винтовки «Галатц». Это полуавтоматическое оружие, предназначенное для ведения прицельного огня на больших расстояниях (прицельная дальность — 1000 м)».
По данным, опубликованным 7 февраля 2018 года «Украинско-российским военным обозрением», винтовки «Форт-301» использовались снайперами украинского спецназа уже во время боев под Славянском весной 2014 года. И одной из проблем для ее более широкого внедрения стал специфический патрон, отличавшийся от привычных советских.
Аналогичная история с другой винтовкой, «Форт-221», уже не снайперской, а штурмовой.
«Израильская разработка TAR-21 производится по лицензии на винницком предприятии «Форт»… Формально производство «Форт-221» по израильской лицензии началось на Украине еще в 2009 году, но до недавнего времени штурмовая винтовка и ее укороченная модификация «Форт-224» закупались в незначительных количествах для спецподразделений СБУ, — сообщается в обзоре, опубликованном 7 марта 2015 года изданием «Гордон». — Известно, что после начала конфликта на Донбассе «Форт-221» появился на вооружении у батальона МВД «Торнадо» (где служили неонацисты — прим. авт.), а Минобороны сообщало о намерении купить около 500 единиц такого оружия».
«Наш первый заказ до конца года — около 500 единиц. Это оружие будет поставляться в первую очередь для подразделений сил специальных операций, а в дальнейшем — высокомобильным десантным войскам и разведподразделениям механизированных частей», — сообщил 3 октября 2014 года «Лига. Новости» начальник центрального ракетно-артиллерийского управления Вооруженных Сил Украины полковник Виталий Отаманюк.
Бойцы с винтовками разработки компании Israel Military Industries, произведенными по лицензии в Виннице, приняли участие в параде в Киеве честь Дня независимости Украины 24 августа 2014 года, однако до АТО новое дорогое оружие так и не дошло, на его заказ у Министерства обороны, видимо, не хватило денег (к тому же, требовались и патроны натовского стандарта 5,56 х 45 мм). Гораздо проще было использовать старые автоматы Калашникова, которых на складах было в избытке, как и патронов к ним.
«Не меньшее восхищение вызывает и «Форт-401», который официально был принят на вооружение Нацгвардией Украины в 2014 году… Это тоже лицензионная копия израильского ручного пулемета, которую закупают 10 армий мира», — сообщил 7 апреля 2016 года украинский телеканал «24».
И тут стоит напомнить, что часть добробатов, в которые шли неонацисты прямо с Евромайдана, стройными рядами влились в Нацгвардию.
Таким образом, израильское оружие действительно убивает на Украине, и убивает (судя по фотографиям и видео) действительно в руках неонацистов из того же полка «Азов».
Аналогичная ситуация с военной помощью Украине со стороны США, которая, как заявила 23 апреля 2018 года в интервью Радио «Свобода» посол Мари Йованович, с 2014 года составила около $1 млрд Опять-таки все это время Вашингтон подчеркивал, что помощь идет по линии нелетального вооружения. Исключением стала лишь продажа Украине 37 противотанковых комплексов FGM-148 «Javelin» и 210 ракет к ним на сумму около $47 млн, о прибытии которых на Украину сообщил 30 апреля 2018 года тому же Радио «Свобода» представитель Государственного департамента США.
Однако и до этого американское оружие появлялось у украинских военных, и опять-таки речь шла о представителях «Азова», одной из элитных частей Нацгвардии (а последняя, как отмечали ранее военные волонтеры, тратит на вооружение больше, чем ВСУ).
Так, 20 июля 2017 года на сайте полка появилась информация о пристрелке новейших противотанковых гранатометов PRSL-1, производимых американской компанией AirTronic USA. После того, как 10 января 2018 года скриншоты этих сообщений опубликовал в своем Twitter ведущий исследователь проекта Bellingсat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер, данная публикация была «стыдливо» удалена с сайта «Азова».
Ранее, 7 августа 2017 года, англоязычное издание Veterans Today опубликовало копию договора между AirTronic USA и украинской государственной компанией «Спецтехноэкспорт» о поставке 100 установок PRSL-1 на сумму $575,7 тыс.
Более масштабные прямые поставки летального оружия совершают на Украину восточноевропейские страны-сателлиты Штатов, которые, во-первых, снимают с Вашингтона все упреки пацифистской общественности в участии в убийствах на Украине, во-вторых, располагают большими запасами советского вооружения, привычного для использования украинскими военными. И, в-третьих, поскольку это оружие — единое для всего СНГ (по модификациям и стандартам, видам), поставщикам легко спрятать концы в воду — выдать полученное оружие за уже имевшееся советское.
Так, Литва безвозмездно передала в 2016 году Украине 146 крупнокалиберных пулеметов советского производства — 60 КПВТ калибра 14,5 х 114 мм и 86 ДШК калибра 12,7 х 108 мм.
8 декабря 2017 года президент Даля Грибаускайте заявила о безвозмездной передаче Украине вооружения на общую сумму 1,93 млн евро: 7 тыс. автоматов Калашникова, 2 млн патронов к ним, 80 пулеметов, а так же минометы, противотанковое оружие и т.д.
Что из такого вооружения попадало на вооружение не входящим до сих пор в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии батальонов — Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* (ДУК ПС) и выделившейся из него после ухода 12 ноября 2015 года с поста вождя организации Дмитрия Яроша Украинской добровольческой армии (УДА)?
Судя по фотографиям, размещенным в Facebook на официальных страницах батальонов УДА (8-го «Аратта» и 5-го), по состоянию на 2016 — 2017 годы бойцы этих частей располагали самым широким арсеналом оружия советского производства —крупнокалиберными пулеметами ДШК, минометами различных калибров, ручными противотанковыми гранатометами РПГ-22 и РПГ-7, автоматическими гранатометами станковыми АГС-17 «Пламя», станковыми противотанковыми гранатометами СПГ-9 «Копье», противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).
Все это мощное вооружение, конечно, было не куплено на «черном рынке» (хотя первоначально «правосеки» и бойцы прочих добровольческих частей активно скупали там оружие), а получено со складов ВСУ, в координации с частями которых батальоны УДА действуют на фронте. Однако, как сообщило 10 июля издание «Страна», около месяца назад части УДА были принудительно разоружены и выведены с линии фронта.
«К нам на «передок» заехали «кордовцы» (полицейский спецназ КОРД. — Прим. авт.) и СБУшники, предложили сдать оружие. Мы послали их на х@й, но нас в буквальном смысле окружили и заставили сдать стволы. Более того, при выходе шмонали — искали оружие», — сообщил журналисту Александру Сибирцеву один из бойцов «Аратты».
Таким образом, вольнице на фронте (в том числе оружейной) настал конец. Но ведь никто точно не может сказать, сколько оружия ушло с фронта в тыловые схроны до этого.
А самое главное, где оно выстрелит? И когда?