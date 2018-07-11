Израильские «стволы» для неонацистов: как иностранное оружие воюет в Донбассе

Пути для вооружения Киева западные страны находят разные — от безвозмездных крупных поставок вооружения советского производства до локализации самых современных израильских винтовок и пулеметов

В Верховный суд Израиля в понедельник, 9 июля, поступил иск правозащитных организаций страны, которые требуют запретить поставки оружия на Украину , где, по их словам, «это оружие используется силами, которые открыто проповедуют неонацистскую идеологию».

Правда, как заявил 21 августа 2017 года украинскому изданию «Сегодня» израильский министр экологии и министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин, его страна не поставляет на Украину летальное (то есть непосредственно используемое для убийства) оружие: «Как правило, Израиль, как и практически все западные страны, не поставляет в зоны конфликта поражающее оружие…. это наша общая политика».

Но так ли это на самом деле?

Ограничения на поставки летального оружия в зону конфликта обходятся через его производство на Украине по израильской лицензии лицензии. Как говорится, те же яйца, только в профиль.

«Параллельным курсом в октябре 2014 года в зону АТО отправилась первая партия снайперских винтовок «Форт-301» калибра 7,62 на 51 мм, которую получил батальон территориальной обороны «Полтавщина» (часть бойцов которого составили активисты Евромайдан — прим. авт.), — сообщило 17 ноября 2017 года издание Depo.ua. — Снайперская винтовка «Форт-301» является лицензионной копией израильской снайперской винтовки «Галатц». Это полуавтоматическое оружие, предназначенное для ведения прицельного огня на больших расстояниях (прицельная дальность — 1000 м)».

По данным, опубликованным 7 февраля 2018 года «Украинско-российским военным обозрением», винтовки «Форт-301» использовались снайперами украинского спецназа уже во время боев под Славянском весной 2014 года. И одной из проблем для ее более широкого внедрения стал специфический патрон, отличавшийся от привычных советских.

Аналогичная история с другой винтовкой, «Форт-221», уже не снайперской, а штурмовой.

«Израильская разработка TAR-21 производится по лицензии на винницком предприятии «Форт»… Формально производство «Форт-221» по израильской лицензии началось на Украине еще в 2009 году, но до недавнего времени штурмовая винтовка и ее укороченная модификация «Форт-224» закупались в незначительных количествах для спецподразделений СБУ, — сообщается в обзоре, опубликованном 7 марта 2015 года изданием «Гордон». — Известно, что после начала конфликта на Донбассе «Форт-221» появился на вооружении у батальона МВД «Торнадо» (где служили неонацисты — прим. авт.), а Минобороны сообщало о намерении купить около 500 единиц такого оружия».

«Наш первый заказ до конца года — около 500 единиц. Это оружие будет поставляться в первую очередь для подразделений сил специальных операций, а в дальнейшем — высокомобильным десантным войскам и разведподразделениям механизированных частей», — сообщил 3 октября 2014 года «Лига. Новости» начальник центрального ракетно-артиллерийского управления Вооруженных Сил Украины полковник Виталий Отаманюк.

Бойцы с винтовками разработки компании Israel Military Industries, произведенными по лицензии в Виннице, приняли участие в параде в Киеве честь Дня независимости Украины 24 августа 2014 года, однако до АТО новое дорогое оружие так и не дошло, на его заказ у Министерства обороны, видимо, не хватило денег (к тому же, требовались и патроны натовского стандарта 5,56 х 45 мм). Гораздо проще было использовать старые автоматы Калашникова, которых на складах было в избытке, как и патронов к ним.

«Не меньшее восхищение вызывает и «Форт-401», который официально был принят на вооружение Нацгвардией Украины в 2014 году… Это тоже лицензионная копия израильского ручного пулемета, которую закупают 10 армий мира», — сообщил 7 апреля 2016 года украинский телеканал «24».

И тут стоит напомнить, что часть добробатов, в которые шли неонацисты прямо с Евромайдана, стройными рядами влились в Нацгвардию.

Таким образом, израильское оружие действительно убивает на Украине, и убивает (судя по фотографиям и видео) действительно в руках неонацистов из того же полка «Азов».

Аналогичная ситуация с военной помощью Украине со стороны США , которая, как заявила 23 апреля 2018 года в интервью Радио «Свобода» посол Мари Йованович , с 2014 года составила около $1 млрд Опять-таки все это время Вашингтон подчеркивал, что помощь идет по линии нелетального вооружения. Исключением стала лишь продажа Украине 37 противотанковых комплексов FGM-148 «Javelin» и 210 ракет к ним на сумму около $47 млн, о прибытии которых на Украину сообщил 30 апреля 2018 года тому же Радио «Свобода» представитель Государственного департамента США

Однако и до этого американское оружие появлялось у украинских военных, и опять-таки речь шла о представителях «Азова», одной из элитных частей Нацгвардии (а последняя, как отмечали ранее военные волонтеры, тратит на вооружение больше, чем ВСУ).

Так, 20 июля 2017 года на сайте полка появилась информация о пристрелке новейших противотанковых гранатометов PRSL-1, производимых американской компанией AirTronic USA. После того, как 10 января 2018 года скриншоты этих сообщений опубликовал в своем Twitter ведущий исследователь проекта Bellingсat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер, данная публикация была «стыдливо» удалена с сайта «Азова».

Ранее, 7 августа 2017 года, англоязычное издание Veterans Today опубликовало копию договора между AirTronic USA и украинской государственной компанией «Спецтехноэкспорт» о поставке 100 установок PRSL-1 на сумму $575,7 тыс.

Более масштабные прямые поставки летального оружия совершают на Украину восточноевропейские страны-сателлиты Штатов, которые, во-первых, снимают с Вашингтона все упреки пацифистской общественности в участии в убийствах на Украине, во-вторых, располагают большими запасами советского вооружения, привычного для использования украинскими военными. И, в-третьих, поскольку это оружие — единое для всего СНГ (по модификациям и стандартам, видам), поставщикам легко спрятать концы в воду — выдать полученное оружие за уже имевшееся советское.

Так, Литва безвозмездно передала в 2016 году Украине 146 крупнокалиберных пулеметов советского производства — 60 КПВТ калибра 14,5 х 114 мм и 86 ДШК калибра 12,7 х 108 мм.

8 декабря 2017 года президент Даля Грибаускайте заявила о безвозмездной передаче Украине вооружения на общую сумму 1,93 млн евро: 7 тыс. автоматов Калашникова, 2 млн патронов к ним, 80 пулеметов, а так же минометы, противотанковое оружие и т.д.

Что из такого вооружения попадало на вооружение не входящим до сих пор в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии батальонов — Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* (ДУК ПС) и выделившейся из него после ухода 12 ноября 2015 года с поста вождя организации Дмитрия Яроша Украинской добровольческой армии (УДА)?

Судя по фотографиям, размещенным в Facebook на официальных страницах батальонов УДА (8-го «Аратта» и 5-го), по состоянию на 2016 — 2017 годы бойцы этих частей располагали самым широким арсеналом оружия советского производства —крупнокалиберными пулеметами ДШК, минометами различных калибров, ручными противотанковыми гранатометами РПГ-22 и РПГ-7, автоматическими гранатометами станковыми АГС-17 «Пламя», станковыми противотанковыми гранатометами СПГ-9 «Копье», противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).

Все это мощное вооружение, конечно, было не куплено на «черном рынке» (хотя первоначально «правосеки» и бойцы прочих добровольческих частей активно скупали там оружие), а получено со складов ВСУ, в координации с частями которых батальоны УДА действуют на фронте. Однако, как сообщило 10 июля издание «Страна», около месяца назад части УДА были принудительно разоружены и выведены с линии фронта.

«К нам на «передок» заехали «кордовцы» (полицейский спецназ КОРД. — Прим. авт.) и СБУшники, предложили сдать оружие. Мы послали их на х@й, но нас в буквальном смысле окружили и заставили сдать стволы. Более того, при выходе шмонали — искали оружие», — сообщил журналисту Александру Сибирцеву один из бойцов «Аратты».

Таким образом, вольнице на фронте (в том числе оружейной) настал конец. Но ведь никто точно не может сказать, сколько оружия ушло с фронта в тыловые схроны до этого.

А самое главное, где оно выстрелит? И когда?