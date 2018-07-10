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Госдеп одобрил продажу ракет на $740 млн
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Госдеп одобрил продажу авиационных ракет на 740 миллионов долларов 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Великобритании и Дании авиационных ракет на общую сумму 740 миллионов долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
По сообщению ведомства, Великобритания обратилась с просьбой о продаже 200 ракет AIM-120D класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия стоимостью 650 миллионов долларов (в сумму входят расходы на поставку, обслуживание, подготовку персонала, техническое обслуживание и так далее).
Одновременно Дании ободрена продажа 28 ракет аналогичного класса на сумму 90 миллионов долларов. Отмечается, что боеприпасы предназначены для самолетов F-16 и F-35 ВВС этой страны.
Исполнителем по возможным контрактам будет Raytheon Missile Systems Company из Аризоны.
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