На Украине поведали о «катастрофических» потерях ВСУ

Украинский волонтер сообщил о «катастрофических» потерях бригады ВСУ

На относительно спокойном участке передовой в Донбассе 72-я механизированная бригада ВСУ понесла серьезные потери за последнее время, сообщил украинский волонтер Юрий Мисягин.

Мисягин рассказал в Facebook о тяжелой ситуации в бригаде, обвинив в сложившемся положении комбрига Руслана Татуся, который, по словам волонтера, не пользуется уважением подчиненных и «приводит в ступор боевых офицеров», зато «обладает отличным знанием совдеповских замашек». По словам Мисягина, Татусь сосредоточен на «показухе вышестоящему начальству».

В итоге военные, особенно те, которых «тренировали западные партнеры», стали покидать бригаду. Уходят даже высшие офицеры — «только за последнюю неделю ушло четыре человека».

«На все это накладываются большие потери, которые несет сейчас бригада», — заявил Мисягин.

Он подчеркнул, что «Светлодарская дуга из самого горячего участка превратилась сейчас в относительно „спокойный“ участок передовой», но «за 40 дней, как бригада находится на фронте, она потеряла уже два человека погибшими и 23 человек ранеными, и это цифры почти недельной давности».

Мисягин назвал потери «катастрофическими» и напомнил, что «комплектация при выходе бригады была очень низкая».

Он заподозрил Татуся в том, что комбриг «натянул цифру в 65% по комплектации на сейчас», а на деле военных «гораздо-гораздо меньше».