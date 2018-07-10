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На Украине поведали о «катастрофических» потерях ВСУ
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Украинский волонтер сообщил о «катастрофических» потерях бригады ВСУ 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: РИА Новости
На относительно спокойном участке передовой в Донбассе 72-я механизированная бригада ВСУ понесла серьезные потери за последнее время, сообщил украинский волонтер Юрий Мисягин.
Мисягин рассказал в Facebook о тяжелой ситуации в бригаде, обвинив в сложившемся положении комбрига Руслана Татуся, который, по словам волонтера, не пользуется уважением подчиненных и «приводит в ступор боевых офицеров», зато «обладает отличным знанием совдеповских замашек». По словам Мисягина, Татусь сосредоточен на «показухе вышестоящему начальству».
В итоге военные, особенно те, которых «тренировали западные партнеры», стали покидать бригаду. Уходят даже высшие офицеры — «только за последнюю неделю ушло четыре человека».
«На все это накладываются большие потери, которые несет сейчас бригада», — заявил Мисягин.
Он подчеркнул, что «Светлодарская дуга из самого горячего участка превратилась сейчас в относительно „спокойный“ участок передовой», но «за 40 дней, как бригада находится на фронте, она потеряла уже два человека погибшими и 23 человек ранеными, и это цифры почти недельной давности».
Мисягин назвал потери «катастрофическими» и напомнил, что «комплектация при выходе бригады была очень низкая».
Он заподозрил Татуся в том, что комбриг «натянул цифру в 65% по комплектации на сейчас», а на деле военных «гораздо-гораздо меньше».
Также волонтер обвинил комбрига в трусости — Татусь испугался одного из депутатов Верховной рады, который приехал и начал распоряжаться бригадой. По словам Мисягина, комбриг стал «жевать сопли» и «сбежал».
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