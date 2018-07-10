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В Сирии боевики продолжают сдавать оружие
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В Сирии боевики продолжают сдавать оружие 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Сирии за сутки сдали 11 единиц оружия, а также боеприпасы, мины и гранаты, сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.
"Представители российского Центра по примирению продолжают работу в районах примирения со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации", — сказал он.
Боевики за сутки сдали "один танк, шесть зенитных пушек, четыре единицы противотанковых управляемых ракет, а также боеприпасы к танкам, артиллерии, гранатометам, зенитным установкам, мины и гранаты", рассказал представитель центра.
Кроме того, по словам Цыганкова, за прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 179 мирных жителей.
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