Подлодка Балтфлота «Дмитров» вышла в море

Подлодка Балтийского флота «Дмитров» вышла в море для плановой боевой учебы

Экипаж проведет учебные торпедные стрельбы, противолодочные и противокорабельные учения, тренировки за живучесть субмарины.

Сегодня экипаж дизельной подводной лодки Балтийского флота «Дмитров» вышел в море и приступил к выполнению учебно-боевых задач и отработке нормативов.

В морских полигонах Балтийского флота экипаж проведет учебные торпедные стрельбы, противолодочные и противокорабельные учения. Кроме торпедных стрельб, экипаж подлодки за время выхода в море отработает десятки внутрикорабельных учений по различным видам подготовки, среди которых –— борьба за живучесть подводной лодки, организация повседневной деятельности экипажа, навигация в надводном и подводном положении.