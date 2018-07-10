Подлодка Балтфлота «Дмитров» вышла в море

Экипаж проведет учебные торпедные стрельбы, противолодочные и противокорабельные учения, тренировки за живучесть субмарины.
Сегодня экипаж дизельной подводной лодки Балтийского флота «Дмитров» вышел в море и приступил к выполнению учебно-боевых задач и отработке нормативов.
В морских полигонах Балтийского флота экипаж проведет учебные торпедные стрельбы, противолодочные и противокорабельные учения. Кроме торпедных стрельб, экипаж подлодки за время выхода в море отработает десятки внутрикорабельных учений по различным видам подготовки, среди которых –— борьба за живучесть подводной лодки, организация повседневной деятельности экипажа, навигация в надводном и подводном положении.
В рамках отработки курсовой задачи экипаж «Дмитрова» во взаимодействии с малыми противолодочными кораблями проведет тактическое учение по уничтожению торпедами надводных кораблей условного противника, выполнит задачи самостоятельного форсирования минного заграждения и минные постановки. После выполнения поставленных задач экипаж «Дмитрова», не заходя в Балтийскую военно-морскую базу, возьмет курс на Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля.