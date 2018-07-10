Украина открестилась от израильского оружия

Посол Украины: Израиль не поставляет оружие Киеву с 2014 года

Израиль не осуществляет поставок оружия на Украину с 2014 года, и таких планов нет на ближайшее будущее. Об этом сообщил украинский посол в Тель-Авиве Геннадий Надоленко в письме на имя главного редактора израильской газеты Haaretz, которое опубликовано во вторник на сайте украинской дипмиссии в еврейском государстве.

"Хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что с 2014 года не было поставок оружия на Украину из Израиля, в частности батальону "Азов", а также нет планов по такому сотрудничеству в ближайшем будущем", — написал посол.

В понедельник газета Haaretz сообщила, что более 40 израильских правозащитников подали петицию в Высший суд справедливости (Верховный суд Израиля) с требованием прекратить экспорт оружия из Израиля на Украину, так как оно может оказаться в руках представителей сил, открыто придерживающихся неонацистской идеологии. По данным издания, правозащитники приводят в качестве доказательств видеокадры, на которых запечатлены бойцы националистического батальона "Азов" с израильскими винтовками "Тавор".

В случае с Украиной силы, использующие израильское оружие, открыто заявляют о поддержке антисемитской идеологии в многочисленных публикациях, отмечает газета. Батальон "Азов" был сформирован в 2014 году, на его эмблеме присутствует нацистская символика, а его бойцы используют нацистское приветствие, носят свастики и знаки отличия СС, указывает газета.