Самолет-"глушитель" переведет армию США в «режим тишины»

Российский самолет-"глушитель" спутников переведет армию США в «режим тишины»

"У России уже есть один вид противоспутникового оружия — это дальнобойные ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400, такие функции закладываются и при разработке перспективного комплекса С-500. "Потолок" ракет позволяет поражать объекты на околоземной орбите, выводя взрывом боевой части из строя объект физически — осколки разрушают солнечные батареи спутника и его электронику, приводя его в полную негодность.

Однако современная дальнобойная ракета — это оружие уничтожения, при котором расходуется материальный ресурс — сам снаряд и его цель. Самолет с функцией радиоэлектронного подавления — принципиально иной вид оружия, позволяющий не расходовать материальный ресурс. для вылета самолета достаточно его заправить и обеспечить экипажем. Цель достигается та же, но при значительно меньших затратах", — отмечает специалист.

Источники в оборонно-промышленном комплексе сообщили РИА Новости , что в России разрабатывают новый самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способный выводить из строя военные спутники. Он должен прийти на смену постановщику помех Ил-22ПП "Порубщик", одному из самых эффективных в мире средств такого функционала.

"Новый самолет получил наименование "Порубщик-2" но, скорее всего, в Воздушно-космические силы эта машина будет поступать уже под другим названием. Однозначно будет новый планер — прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76", — сказал источник.

"Самолет-постановщик помех воздействует непосредственно на средства связи спутника и системы его телекоммуникации. Оборудование РЭБ подавляет частоты, на которых работает спутник, а также может подавить сигналы собственными, более мощными, выводящими тонкую электронную аппаратуру из строя. Говоря проще, спутник окончательно "глохнет", теряя связь с управляющими и отслеживающими системами на земле.

Когда такая система лишается возможность полнофункционально работать, то становится бесполезной. Летать на орбиту для ремонта спутника по аналогии с машиной в гараже никто не станет — это очень дорого и сопряжено с неоправданными рисками. В истории известны всего два подобных случая, и для понимания масштаба произошедшего, нужно знать: на это пошли ради американской космической автоматической обсерватории на орбите — телескопа Хаббл, одно из зеркал на котором оказалось бракованным", — подчеркивает военный эксперт.

Эффективное оружие

Предполагается, что новый самолет получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому он сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле. На сегодняшний день готов эскизный проект, скоро должна начаться опытно-конструкторская работа. Пока машину называют "Порубщик-2", но в Военно-космические силы она поступит под другим "именем".

Ил-22 "Порубщик" способен самостоятельно вычислять радиоэлектронное излучение исходящее от комплексов ПВО противника, а также подавлять их мощными помехами, или даже искажать сигналы их радиолокаторов. И что важно, Ил-22 "Порубщик" в то же время не создает помех для работы радиоэлектронных систем своих войск. В октябре 2016 года сообщалось, что Минобороны РФ получит до конца года три таких самолета.

"Средства радиоэлектронной борьбы считаются более эффективным оружием, чем уничтожающие цель физически ракеты и другие снаряды. Самолет РЭБ гарантированно "глушит" сигналы и создает помехи, тогда как ракету можно перехватить, отклонить или направить на ложную цель. Опять же учитывается материальный аспект — создание ракеты стоит дорого, их применение обусловлено лишь необходимостью бесспорного уничтожения угрожающего объекта.

Современная война становится все более информационной — все структуры современной армии все крепче "завязываются" на передаче данных. Средства управления, средства связи — все это незаменимо и высокотехнологично. Американцы и вовсе ввели понятие сетецентрических войн, когда армия становится единой инфокоммуникационной сетью. А информация "завязана" на электронику.