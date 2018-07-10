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В США отказались считать Су-57 истребителем пятого поколения
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В США отказались считать Су-57 истребителем пятого поколения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Российский Су-57 до сих пор не получил двигатели второго этапа «изделие 30», поэтому не может считаться истребителем пятого поколения, пишет Business Insider.
Американское издание отмечает, что Су-57 с «изделием 30» все еще находится на стадии тестирования, а первый контракт на поставку 12 новых истребителей предполагает использование машин с двигателем первого этапа АЛ-41Ф1.
Первый полет прототипа российского истребителя пятого поколения Су-57 (летающая лаборатория Т-50-2), получившего «изделие 30»), состоялся в Жуковском 5 декабря 2017 года. Летные испытания возобновились там же в феврале 2018 года.
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 должны отличать высокая маневренность и современное радиоэлектронное оборудование, но невысокий (по сравнению с американскими аналогами) уровень малозаметности. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.
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