В США отказались считать Су-57 истребителем пятого поколения

Российский Су-57 до сих пор не получил двигатели второго этапа «изделие 30», поэтому не может считаться истребителем пятого поколения, пишет Business Insider.

Американское издание отмечает, что Су-57 с «изделием 30» все еще находится на стадии тестирования, а первый контракт на поставку 12 новых истребителей предполагает использование машин с двигателем первого этапа АЛ-41Ф1.

Первый полет прототипа российского истребителя пятого поколения Су-57 (летающая лаборатория Т-50-2), получившего «изделие 30»), состоялся в Жуковском 5 декабря 2017 года. Летные испытания возобновились там же в феврале 2018 года.

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 должны отличать высокая маневренность и современное радиоэлектронное оборудование, но невысокий (по сравнению с американскими аналогами) уровень малозаметности. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.